Конференция "Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди" стартует в Москве 22 октября

МОСКВА, 14 окт - Департамент города Москвы по конкурентной политике. В рамках стартового мероприятия, которое откроет проект "Дни московской конкуренции", более ста спикеров обсудят развитие конкуренции на социально-значимых рынках столицы.

Участники конференции "Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди", которая пройдет 22 октября, обсудят состояние рынков и факторы, влияющие на их развитие, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Впервые в столице пройдут Дни московской конкуренции. Старт проекту будет дан на конференции с участием представителей органов власти, бизнеса, работающих в разных сегментах городской экономики. На одной площадке соберутся более 100 экспертов сферы недвижимости, IT-отрасли, контрактной системы, рынков фитнес-услуг, дополнительного образования и многих других. Ключевыми темами обсуждения станут внедрение цифровых сервисов, использование инструментов для эффективного развития бизнеса в столице", - пояснил вице-мэр.

Руководитель Департамент города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев уточнил, что присутствие на одной площадке представителей бизнеса и власти позволит установить обратную связь по всем важным вопросам.

"В рамках мероприятия также пройдет пленарное заседание, на котором спикеры обсудят практические вопросы реализации национального плана развития конкуренции и внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ", - сказал Геннадий Дёгтев.

Он уточнил, что в работе пленарного заседания примут участие представители федеральных ведомств - Министерства финансов, Министерства экономического развития, ФАС РФ, представители Правительства Москвы, а также Корпорации МСП, Торгово-промышленной палаты РФ, Опоры России.

Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.

Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.

В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.

Мероприятие проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Регистрация участников доступна по ссылке

Мероприятие "Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди" пройдет на площадке МИА "Россия Сегодня".