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РИА Новости

Конференция "Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди" стартует в Москве 22 октября

16:40 14.10.2019 (обновлено: 16:41 14.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - Департамент города Москвы по конкурентной политике. В рамках стартового мероприятия, которое откроет проект "Дни московской конкуренции", более ста спикеров обсудят развитие конкуренции на социально-значимых рынках столицы.
Участники конференции "Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди", которая пройдет 22 октября, обсудят состояние рынков и факторы, влияющие на их развитие, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Впервые в столице пройдут Дни московской конкуренции. Старт проекту будет дан на конференции с участием представителей органов власти, бизнеса, работающих в разных сегментах городской экономики. На одной площадке соберутся более 100 экспертов сферы недвижимости, IT-отрасли, контрактной системы, рынков фитнес-услуг, дополнительного образования и многих других. Ключевыми темами обсуждения станут внедрение цифровых сервисов, использование инструментов для эффективного развития бизнеса в столице", - пояснил вице-мэр.

Руководитель Департамент города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев уточнил, что присутствие на одной площадке представителей бизнеса и власти позволит установить обратную связь по всем важным вопросам.
"В рамках мероприятия также пройдет пленарное заседание, на котором спикеры обсудят практические вопросы реализации национального плана развития конкуренции и внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ", - сказал Геннадий Дёгтев.
Он уточнил, что в работе пленарного заседания примут участие представители федеральных ведомств - Министерства финансов, Министерства экономического развития, ФАС РФ, представители Правительства Москвы, а также Корпорации МСП, Торгово-промышленной палаты РФ, Опоры России.
Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.
Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.
В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.
Мероприятие проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Регистрация участников доступна по ссылке.
Мероприятие "Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди" пройдет на площадке МИА "Россия Сегодня".
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Заявка на размещение пресс-релиза.
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