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РИА Новости

Политолог прокомментировал статью Суркова о "путинизме"

16:37 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров фонда ИСЭПИ ("Институт социально-экономических и политических исследований") Дмитрий Бадовский
Председатель совета директоров фонда ИСЭПИ (Институт социально-экономических и политических исследований) Дмитрий Бадовский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Термин "путинизм" в статье про изучение опыта деятельности президента РФ Владимира Путина использован больше для привлечения внимания к дискуссии об эффективности функционирования современной российской политической системы, которую постоянно анализируют и будут исследовать эксперты, считает председатель совета директоров фонда ИСЭПИ ("Институт социально-экономических и политических исследований") Дмитрий Бадовский.
Ранее в сетевом издании "Актуальные комментарии" открылась новая рубрика - "Путинизм", где помощник главы государства Владислав Сурков отмечает, что "путинизм" представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Суркова о "путинизме", отметил, что эффект действий президента России по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, поэтому политологи здесь "имеют большой участок работы для оценок, анализа, изучения".
"Я понимаю, почему именно этот термин использовал Сурков. Это в некотором смысле способ дополнительно привлечь внимание к теме, обострить ее постановку, спровоцировать, в хорошем смысле этого слова, более живую дискуссию. Если мы скажем: давайте изучать политические механизмы современной российской политической системы, то это прозвучит не так ярко… поэтому в этом смысле информационно этот термин был употреблен", - сказал Бадовский РИА Новости.
По его словам, другой вопрос, называть ли эту работу "путинизмом" или пытаться конструировать другие идеологемы.
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"Надо просто несколько разделить термины и суть. Если говорить о сути, то, о чем говорил Сурков, опыт формирования эффективной политической системы, тем более после развала СССР, после кризиса 90-х годы, восстановление государства, это постоянно анализируют, занимаются и будут заниматься все ведущие российские политические центры, каждый по-своему, каждый в тех сферах и направлениях, которые являются для них приоритетными. Все политологические структуры так или иначе уделяют довольное большое внимание тому, чтобы изучать эффективность функционирования российской политической системы, которая во многом создана за последние два десятилетия Путина", - отметил Бадовский.
При этом эксперт добавил, что ИСЭПИ пока не планирует проводить каких-либо масштабных исследований и докладов по анализу политических механизмов современной российской политической системы.
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Дмитрий БадовскийВладимир ПутинРоссия
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