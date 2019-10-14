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РИА Новости

Король Саудовской Аравии оценил активную роль России в регионе и в мире

16:33 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия ценит активную роль, которую Россия играет в регионе и в мире, заявил король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, открывая переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Саудовская Аравия ценит активную роль России в регионе и в мире", - подчеркнул он. Монарх добавил, что Эр-Рияд стремится к совместной работе с российским руководством по всем вопросам, решение которых может способствовать укреплению безопасности, стабильности и мира, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также укреплению экономического роста.
Он выразил уверенность в больших положительных результатах реализации совместных договоренностей в сфере энергетики. Король выразил поддержку инвестиционного сотрудничества двух стран через российский фонд прямых инвестиций.
Монарх назвал отношения двух стран во всех областях дружественными и заверил, что Саудовская Аравия будет стремиться к их укреплению во всех сферах.
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Сальман бен Абдель Азиз аль СаудВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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