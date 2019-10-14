Король Саудовской Аравии оценил активную роль России в регионе и в мире

"Саудовская Аравия ценит активную роль России в регионе и в мире", - подчеркнул он. Монарх добавил, что Эр-Рияд стремится к совместной работе с российским руководством по всем вопросам, решение которых может способствовать укреплению безопасности, стабильности и мира, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также укреплению экономического роста.