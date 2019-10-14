В ОП предложили инициировать дискуссию о правах иностранных СМИ в России

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В России нужно запустить широкую общественную дискуссию о правах работающих здесь иностранных СМИ и зарубежных журналистов, Общественная палата может стать площадкой для этого, заявил председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, комментируя результаты исследования МИА "Россия сегодня" "Осьминог-1", согласно которым почти половина контента западных СМИ о РФ носит негативный характер.
Специалисты МИА "Россия сегодня" проанализировали 82 тысячи публикаций о России, вышедшие в первом полугодии 2019 года в топ-СМИ семи ведущих западных держав. Так, 49,81% материалов был негативным. Еще 48,12% текстов носили нейтральный характер. Позитивными оказалось лишь 2,07% публикаций. Лидером по отрицательным коннотациям стали американские медиа. Презентация результатов исследования "Осьминог-1" состоялась в понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Имеет смысл развернуть широкую общественную дискуссию - Общественная палата готова выступить площадкой - о тех правах, которые имеют иностранные СМИ у нас сейчас. Мы же видели уже, был серьезный разговор по Deutsche Welle, по тому, насколько вольготно толкуют свободу слова многие иностранные СМИ, которые занимаются здесь и вмешательством в политические процессы, и подстрекательством откровенным. И все это они делают, прикрываясь своим журналистским удостоверением и аккредитацией в МИД. Возможно, имеет смысл начинать это все пересматривать. Ту свободу СМИ, которая у них есть, они используют, чтобы лгать в отношении нашей страны и клеветать на нее", - рассказал Малькевич в разговоре с РИА Новости.
По мнению Малькевича, было бы любопытно посмотреть на исследование о том, как в России освещают деятельность западных стран. По его словам, картина была бы совершенно иной. "Несмотря на их санкции, давление, нападки на нас, мы ведем себя культурно и порядочно и до откровенной лжи не скатываемся, как это делают они", - утверждает Малькевич.
Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов на презентации исследования "Осьминог-1" в понедельник заявил, что агентство уже готовит другое исследование - как в топ-10 российских СМИ освещаются события в западных страна.
Ранее глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства. Комиссия ГД установила, что Deutsche Welle нарушила закон, призывая прийти на неразрешенный митинг в Москве. В медиахолдинге Deutsche Welle заявили, что отвергают обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ и ожидают скорейшего завершения разбирательств в этой связи.