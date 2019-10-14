В ОП предложили инициировать дискуссию о правах иностранных СМИ в России

"Имеет смысл развернуть широкую общественную дискуссию - Общественная палата готова выступить площадкой - о тех правах, которые имеют иностранные СМИ у нас сейчас. Мы же видели уже, был серьезный разговор по Deutsche Welle, по тому, насколько вольготно толкуют свободу слова многие иностранные СМИ, которые занимаются здесь и вмешательством в политические процессы, и подстрекательством откровенным. И все это они делают, прикрываясь своим журналистским удостоверением и аккредитацией в МИД. Возможно, имеет смысл начинать это все пересматривать. Ту свободу СМИ, которая у них есть, они используют, чтобы лгать в отношении нашей страны и клеветать на нее", - рассказал Малькевич в разговоре с РИА Новости.