В аэропорту Барселоны произошли столкновения между митингующими и полицией

МАДРИД, 14 окт – РИА Новости. Сторонники независимости Каталонии блокируют дороги, железнодорожные пути, проводят митинги в различных частях испанского автономного сообщества, а в аэропорту Барселоны произошли столкновения с полицией.

Акции протеста во многих городах автономного сообщества начались после объявления приговора 12 каталонским политикам, признанным виновными в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

телевидение TVE . Несколько десятков человек после призыва радикальной организации "Демократическое цунами" зашли в здание аэропорта, дорогу им преградили сотрудники подразделения по борьбе с массовыми беспорядками. Произошли столкновения между стражами порядка и протестующими, свидетельствуют кадры, которые распространило государственное испанское

Из-за протестов были отложены несколько рейсов: экипажи не смогли вовремя добраться до самолетов, чтобы начать посадку пассажиров.

Железнодорожная компания Renfe приостановила на некоторое время движение поездов до аэропорта Барселоны, сейчас оно восстановлено. Кроме того, на несколько часов было остановлено движение метрополитена до аэропорта.

Протестующие также попытались блокировать дорогу к центру управления авиадиспетчерской службы в муниципалитете Гава (провинция Барселона), который обслуживает аэропорт Эль-Прат, однако полиция преградила им путь.

Митингующие по призыву радикальной организации "Комитеты защиты республики" также перекрыли ряд железнодорожных путей в провинции Жирона – как пригородного сообщения, так и высокоскоростных поездов между Барселоной и Фигерасом, сообщили в железнодорожной компании Renfe РИА Новости. Кроме того, было приостановлено сообщение с французским муниципалитетом Сербер.

Кроме того, радикалы перекрывают дороги в различных частях автономного сообщества.

В Таррагоне один из митингующих напал на женщину, в руках которой был испанский флаг, сообщает Vanguardia

Митинг, в котором приняли участие, по данным правоохранительных органов Барселоны, 25 тысяч человек, прошел на площади Каталония в центре Барселоны. Около 6 тысяч человек собрались перед знанием представительства женералитета в Жироне. Акции протеста также проходят в Лериде и Таррагоне.

В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу.

В понедельник судья Верховного суда Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, который живет в Бельгии.