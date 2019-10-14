Элтон Джон назвал Майкла Джексона душевнобольным

Майкл Джексон о время выступления в Канзас-Сити

© AP Photo / Cliff Schiappa Майкл Джексон о время выступления в Канзас-Сити

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Британский музыкант Элтон Джон в своей книге "Я" назвал Майкла Джексона "душевнобольным" и "тревожным" человеком. Выдержки из мемуаров опубликовала Британский музыкант Элтон Джон в своей книге "Я" назвал Майкла Джексона "душевнобольным" и "тревожным" человеком. Выдержки из мемуаров опубликовала Daily Mail

Певец рассказал, что познакомился с Джексоном, когда тому было около 13 лет.

"Это был самый очаровательный ребенок, которого только можно представить", - вспоминает Джон.

Музыкант отметил, что со временем Джексон стал употреблять много препаратов и в итоге "практически лишился рассудка".

"Он был душевнобольным и тревожным человеком", - приводит издание слова Элтона Джона.

Майкл Джексон – американский певец и автор песен. Обладатель многочисленных достижений в мире музыки, среди которых 15 премий "Грэмми". Считается одним из самых успешных поп-исполнителей в мире. Скончался 25 июня 2009 года из-за передозировки лекарственных препаратов.

Музыкант дважды представал перед судом по обвинению в растлении несовершеннолетних. В 1993 году Джексон заключил мировое соглашение с родителями 13-летнего Джордана Чандлера, выплатив семье 22 миллиона долларов.