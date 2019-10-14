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РИА Новости
Культура

Элтон Джон назвал Майкла Джексона душевнобольным

16:35 14.10.2019
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© AP Photo / Cliff SchiappaМайкл Джексон о время выступления в Канзас-Сити
Майкл Джексон о время выступления в Канзас-Сити
© AP Photo / Cliff Schiappa
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Британский музыкант Элтон Джон в своей книге "Я" назвал Майкла Джексона "душевнобольным" и "тревожным" человеком. Выдержки из мемуаров опубликовала Daily Mail.
Певец рассказал, что познакомился с Джексоном, когда тому было около 13 лет.
"Это был самый очаровательный ребенок, которого только можно представить", - вспоминает Джон.
Музыкант отметил, что со временем Джексон стал употреблять много препаратов и в итоге "практически лишился рассудка".
"Он был душевнобольным и тревожным человеком", - приводит издание слова Элтона Джона.
Майкл Джексон – американский певец и автор песен. Обладатель многочисленных достижений в мире музыки, среди которых 15 премий "Грэмми". Считается одним из самых успешных поп-исполнителей в мире. Скончался 25 июня 2009 года из-за передозировки лекарственных препаратов.
Выступление Майкла Джексона во время Суперкубка XXVII в Пасадене, США. Архивное фото
29 января, 01:01РИА Новости
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Музыкант дважды представал перед судом по обвинению в растлении несовершеннолетних. В 1993 году Джексон заключил мировое соглашение с родителями 13-летнего Джордана Чандлера, выплатив семье 22 миллиона долларов.
Второй процесс начался в 2003 году и длился около двух лет. В итоге певца признали невиновным по всем десяти пунктам предъявленных ему обвинений в совращении 12-летнего Гэвина Арвизо.
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КультураЭлтон ДжонМайкл ДжексонВ мире
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