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РИА Новости
Новости Подмосковья

Около 50 предприятий АПК Подмосковья создадут и реконструируют в 2019 году

16:29 14.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВыращивание зеленого салата
Выращивание зеленого салата
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Выращивание зеленого салата
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Порядка 50 предприятий агропромышленного комплекса Московской области планируется создать и реконструировать до конца 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"До конца 2019 года планируется создать, реконструировать около 50 предприятий АПК. Общий объем инвестиций составит не менее 40 миллиардов рублей", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Андрея Разина.
По его словам основными проектами станут предприятия по производству молока, выращиванию овощей защищенного грунта, грибов и переработки другой сельскохозяйственной продукции.
Он также добавил, что масштабные инвестиционные проекты находятся в стадии реализации, завершение которых планируется в конце 2019 – начале 2020 года.
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