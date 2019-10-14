Около 50 предприятий АПК Подмосковья создадут и реконструируют в 2019 году

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Порядка 50 предприятий агропромышленного комплекса Московской области планируется создать и реконструировать до конца 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства Подмосковья.

"До конца 2019 года планируется создать, реконструировать около 50 предприятий АПК. Общий объем инвестиций составит не менее 40 миллиардов рублей", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Андрея Разина.

По его словам основными проектами станут предприятия по производству молока, выращиванию овощей защищенного грунта, грибов и переработки другой сельскохозяйственной продукции.