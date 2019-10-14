"Аэрофлот" назвал причину возвращения Airbus А321 в "Шереметьево"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва - Лондон вернулся в аэропорт вылета по технической причине, посадка прошла в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Представитель экстренных служб региона ранее сообщил РИА Новости, что вылетевший в Лондон Airbus А321 "Аэрофлота" благополучно выполнил посадку в аэропорту "Шереметьево" после отказа правого двигателя, никто не пострадал.

"Самолет, выполнявший рейс SU2582 Москва - Лондон, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту "Шереметьево" прошла в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

После замены воздушного судна пассажиры вылетят в Лондон, планируемое время отправления из Москвы - 17:00.