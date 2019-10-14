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РИА Новости

"Аэрофлот" назвал причину возвращения Airbus А321 в "Шереметьево"

16:29 14.10.2019 (обновлено: 16:35 14.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Терминал B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва - Лондон вернулся в аэропорт вылета по технической причине, посадка прошла в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Представитель экстренных служб региона ранее сообщил РИА Новости, что вылетевший в Лондон Airbus А321 "Аэрофлота" благополучно выполнил посадку в аэропорту "Шереметьево" после отказа правого двигателя, никто не пострадал.
"Самолет, выполнявший рейс SU2582 Москва - Лондон, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту "Шереметьево" прошла в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
После замены воздушного судна пассажиры вылетят в Лондон, планируемое время отправления из Москвы - 17:00.
"Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - отметили в пресс-службе.
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ТуризмНовости - ТуризмАэрофлотЛондонШереметьево (аэропорт)Происшествия
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