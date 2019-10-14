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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Люксембурга: освобожденные боевики ИГ* могут создать угрозу в Европе

16:26 14.10.2019 (обновлено: 16:27 14.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале – Тель Абьяд
Граница Акчакале – Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, оказавшиеся на свободе на территории Сирии, могут создать угрозу безопасности не только в регионе, но и в Европе и во всем мире, заявил в понедельник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.
"Некоторые, а может уже и многие, мы этого пока не знаем, оказались на свободе и свободно перемещаются. Это даст ИГ* новый толчок не только в регионе, но во всем мире, а также и в Европе", - заявил Ассельборн журналистам.
По его словам, целью международной коалиции была в том числе борьба с террористами, и в этом контексте, отметил он, действия Турции не поддаются пониманию. Министр добавил, что вопрос последствий операции следует обсудить в рамках международной коалиции.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
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Вчера, 14:53РИА Новости
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*Террористическая группировка, запрещенная в России
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСирийский КурдистанВойна в СирииИсламское государствоМИД ЛюксембургаСирияВ мире
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