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РИА Новости

Легендарный мюзикл "Монте-Кристо" выходит в мировой кинопрокат

16:26 14.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой мюзикла "Монте-Кристо"Киноверсия мюзикла "Монте-Кристо"
Киноверсия мюзикла Монте-Кристо
© Фото : предоставлено пресс-службой мюзикла "Монте-Кристо"
МОСКВА, 14 окт - Пресс-служба мюзикла "Монте-Кристо". Кинопремьера мюзикла "Монте-Кристо" состоится 9 ноября. Российские зрители первыми увидят знаменитый московский мюзикл на большом экране, а через несколько дней фильм выйдет в мировой прокат. Это событие станет подарком не только для любителей театра, но и для ценителей хорошего кино.
"В прошлом году мы представили киноверсию мюзикла "Анна Каренина". Международный прокат имел громкий успех у зрителей и вызвал широкий резонанс в мировом профессиональном сообществе. Мы уверены, что наш легендарный "Монте-Кристо" умножит любовь к российскому мюзиклу и заслуженно станет легендой не только в России, но и в мире", – рассказывают Владимир Тартаковский и Алексей Болонин, продюсеры мюзикла.
В съемках киноверсии принимали участие звёзды российских мюзиклов: Валерия Ланская, Игорь Балалаев, Дмитрий Ермак, Лика Рулла, Александр Маракулин и другие.
Валерия Ланская, исполнительница роли Мерседес, делится впечатлениями: "Я актриса театра и кино, и мне было интересно сниматься в кино на сцене театра. Это непросто. В каждом спектакле моя Мерседес разная, а на съемках из нескольких дублей должна была "родиться" одна, особенная, уникальная Мерседес".
"В театре мы привыкли обращаться к залу, чувствовать реакцию и переживания сотен людей. На съёмках же прямо на сцене вокруг меня были камеры, а значит и кинозрители. Я должен был выложиться по максимуму - и для зала, и для зрителей по ту сторону экрана", – рассказывает исполнитель главной роли Эдмона Дантеса Игорь Балалаев.
Секрет успеха постановки не только в знаменитом сюжете, но и в завораживающей музыке Романа Игнатьева и либретто Юлия Кима, ярких костюмах и потрясающих декорациях. Сценическое пространство превращается то в бальный зал, то в замок Иф, то в паруса целой армады кораблей контрабандистов. Световые эффекты и акробатические трюки дополняют грандиозность постановки.
Новейшие технологии кинопроизводства позволили не только передать масштабность и красоту спектакля, но и показать новые ракурсы и эмоции, которые невозможно увидеть из зрительного зала.
В России киноверсию мюзикла "Монте-Кристо" увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Коврова, Мурманска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Рязани, Самары, Саратова, Сочи, Ставрополя, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Тулы, Ульяновска, Уфы, Челябинска в объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино".
Трейлер киноверсии мюзикла "Монте-Кристо"
Сайт мюзикла "Монте-Кристо"
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