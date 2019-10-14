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РИА Новости

В Нижегородской области после подрыва банкомата возбудили дело

16:23 14.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Деньги из взорванного в Выксе банкомата похищены не были, возбуждено уголовное дело о попытке кражи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сообщение о громком хлопке в микрорайоне Жуковского в Выксе поступило в службу экстренного вызова оперативных служб "112" в понедельник в 3.45. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили поврежденный банкомат "Металлинвестбанка", от которого в разные стороны разлетелись его детали. Рядом находился газовый баллон. При взрыве никто не пострадал.
Задержание
9 октября, 08:28РИА Новости
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"По факту произошедшего следственным отделом ОМВД России по городу Выкса возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (попытка кражи). В результате происшествия деньги из банкомата не были похищены. Ведется следствие", - сообщили агентству в региональном управлении МВД.
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ВыксаНижегородская областьПроисшествия
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