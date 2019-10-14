В Нижегородской области после подрыва банкомата возбудили дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Деньги из взорванного в Выксе банкомата похищены не были, возбуждено уголовное дело о попытке кражи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщение о громком хлопке в микрорайоне Жуковского в Выксе поступило в службу экстренного вызова оперативных служб "112" в понедельник в 3.45. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили поврежденный банкомат "Металлинвестбанка", от которого в разные стороны разлетелись его детали. Рядом находился газовый баллон. При взрыве никто не пострадал.