В Нижегородской области после подрыва банкомата возбудили дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Деньги из взорванного в Выксе банкомата похищены не были, возбуждено уголовное дело о попытке кражи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сообщение о громком хлопке в микрорайоне Жуковского в Выксе поступило в службу экстренного вызова оперативных служб "112" в понедельник в 3.45. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили поврежденный банкомат "Металлинвестбанка", от которого в разные стороны разлетелись его детали. Рядом находился газовый баллон. При взрыве никто не пострадал.
"По факту произошедшего следственным отделом ОМВД России по городу Выкса возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (попытка кражи). В результате происшествия деньги из банкомата не были похищены. Ведется следствие", - сообщили агентству в региональном управлении МВД.