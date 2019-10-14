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РИА Новости
Липецкая область

Почти 30 медалей получили Липецкие аграрии на "Золотой осени"

16:23 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетители на площадке фестиваля "Золотая осень" на Красной площади
Посетители на площадке фестиваля Золотая осень на Красной площади
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Аграрии Липецкой области по итогам прошедшей в Москве 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2019" завоевали 28 наград, из которых 25 – золотые медали, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

"Липецкая область в очередной раз подтвердила звание динамично развивающегося сельскохозяйственного региона. По итогам выставки в нашем арсенале - одна серебряная, две бронзовые и 25 золотых медалей. Я считаю, это очень хороший показатель развития агропромышленного комплекса региона, которое мы будем поддерживать", - сказал глава региона Игорь Артамонов.

Агропромышленный комплекс Липецкой области на главной выставке страны представляли пятнадцать предприятий, успешно работающих по направлениям садоводство, овощеводство, перерабатывающая промышленность. Лидером по количеству завоеванных наград стала компания "Лебедяньмолоко", продукция которой завоевала пять золотых медалей.
По четыре золотых награды взяли Становлянский маслозавод и ООО "Кривец-птица", специализирующаяся на производстве мяса индеек. Становлянский маслозавод получил еще и одну бронзовую медаль.
Площадка гастрономического фестиваля Золотая осень на Красной площади в Москве
10 октября, 15:31Республика Саха (Якутия)
На выставку "Золотая осень" привезли уникальных якутских коров и лошадей
Агрофирма имени 15 лет Октября, знаменитая своими яблоками и соками, завоевала три награды высшей пробы. В номинации "Племенное животноводство" жюри присудило по одному золоту ГК "ТРИО" и ООО "Согласие". За высокую социальную ответственность в бизнесе серебряную медаль получило ООО "Агросервис", бронзовую медаль – компания "ТРИО".
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
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