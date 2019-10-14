Почти 30 медалей получили Липецкие аграрии на "Золотой осени"

ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Аграрии Липецкой области по итогам прошедшей в Москве 21-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2019" завоевали 28 наград, из которых 25 – золотые медали, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

"Липецкая область в очередной раз подтвердила звание динамично развивающегося сельскохозяйственного региона. По итогам выставки в нашем арсенале - одна серебряная, две бронзовые и 25 золотых медалей. Я считаю, это очень хороший показатель развития агропромышленного комплекса региона, которое мы будем поддерживать", - сказал глава региона Игорь Артамонов.

Агропромышленный комплекс Липецкой области на главной выставке страны представляли пятнадцать предприятий, успешно работающих по направлениям садоводство, овощеводство, перерабатывающая промышленность. Лидером по количеству завоеванных наград стала компания "Лебедяньмолоко", продукция которой завоевала пять золотых медалей.

По четыре золотых награды взяли Становлянский маслозавод и ООО "Кривец-птица", специализирующаяся на производстве мяса индеек. Становлянский маслозавод получил еще и одну бронзовую медаль.