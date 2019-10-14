В Ростове-на-Дону автобус протаранил остановку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Рейсовый автобус в понедельник днем врезался в остановку общественного транспорта в Ростове-на-Дону, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель областного управления ГИБДД.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, травмы получил десятилетний ребенок. Насколько тяжелые – выясняется.
"Сегодня днем на проспекте Королева автобус "ЛиАЗ" (маршрут 44) наехал на остановочный комплекс. Предварительно, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства из ГИБДД.
По его словам, пострадавший в момент ЧП стоял на остановке.