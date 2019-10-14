Грушко обсудил с постоянным секретарем МИД Кипра ситуацию в Сирии

"Детально рассмотрены состояние и перспективы российско-кипрских отношений с акцентом на развитие торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отмечена необходимость дальнейшего совершенствования двусторонней договорно-правовой базы. Произведена "сверка часов" по международной проблематике, включая ситуацию в Сирии и Восточном Средиземноморье", - сообщили в МИД.