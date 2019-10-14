Грушко обсудил с постоянным секретарем МИД Кипра ситуацию в Сирии

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудил в ходе политических консультаций с постоянным секретарем МИД Республики Кипр Тасосом Тзионисом ситуацию в Сирии и Восточном Средиземноморье, сообщил МИД РФ.
Политические консультации Грушко и Тзиониса состоялись 14 октября.
"Детально рассмотрены состояние и перспективы российско-кипрских отношений с акцентом на развитие торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отмечена необходимость дальнейшего совершенствования двусторонней договорно-правовой базы. Произведена "сверка часов" по международной проблематике, включая ситуацию в Сирии и Восточном Средиземноморье", - сообщили в МИД.
Также во время консультаций российская сторона подтвердила строгую приверженность урегулированию кипрской проблемы путём межобщинных переговоров под эгидой ООН с целью нахождения всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного решения на основе соответствующих резолюций СБ ООН.