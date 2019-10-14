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РИА Новости
Война в Сирии

Грушко обсудил с постоянным секретарем МИД Кипра ситуацию в Сирии

16:21 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудил в ходе политических консультаций с постоянным секретарем МИД Республики Кипр Тасосом Тзионисом ситуацию в Сирии и Восточном Средиземноморье, сообщил МИД РФ.
Политические консультации Грушко и Тзиониса состоялись 14 октября.
"Детально рассмотрены состояние и перспективы российско-кипрских отношений с акцентом на развитие торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отмечена необходимость дальнейшего совершенствования двусторонней договорно-правовой базы. Произведена "сверка часов" по международной проблематике, включая ситуацию в Сирии и Восточном Средиземноморье", - сообщили в МИД.
Также во время консультаций российская сторона подтвердила строгую приверженность урегулированию кипрской проблемы путём межобщинных переговоров под эгидой ООН с целью нахождения всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного решения на основе соответствующих резолюций СБ ООН.
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