ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз настоятельно призвал Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска, говорится в согласованном в понедельник заявлении глав МИД.

"ЕС осуждает военные действия Турции, которые серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона... Это значительно усложняет перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в Сирии. Это также существенно подрывает прогресс, достигнутый до сих пор глобальной коалицией по борьбе с ИГ*", - говорится в заявлении, распространенном представителями Совета ЕС в Люксембурге.

В нем отмечается, что ЕС "по-прежнему привержен единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.