Посол Франции не исключила проведение "нормандского саммита" в ноябре

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Встреча глав государств "нормандского формата" может пройти в ближайшее время, возможно, в ноябре, заявила посол Французской Республики в России Сильви-Аньес Берманн.
"По Украине нужно найти решение, которое бы позволило если не снять, то смягчить санкции. Есть окно возможностей, есть Зеленский, он достаточно гибкий политик, и он уже получает много критики. Есть "нормандский формат", который может пройти в ближайшее время, наверное, в ноябре, и такая встреча позволила бы переоценить отношения с Европой, пересмотреть наши взгляды и разногласия", - заявила посол, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.