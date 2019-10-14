Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T16:18Z
https://ria.ru/20191014/1559770929.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152846/81/1528468103_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bc465f58eb9fb43b016ddda6ccfa3111.jpg
РИА Новости

Посол Франции не исключила проведение "нормандского саммита" в ноябре

16:18 14.10.2019
295
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в РФ Сильви-Аньес Берманн на IV Восточном экономическом форуме
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в РФ Сильви-Аньес Берманн на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Встреча глав государств "нормандского формата" может пройти в ближайшее время, возможно, в ноябре, заявила посол Французской Республики в России Сильви-Аньес Берманн.
"По Украине нужно найти решение, которое бы позволило если не снять, то смягчить санкции. Есть окно возможностей, есть Зеленский, он достаточно гибкий политик, и он уже получает много критики. Есть "нормандский формат", который может пройти в ближайшее время, наверное, в ноябре, и такая встреча позволила бы переоценить отношения с Европой, пересмотреть наши взгляды и разногласия", - заявила посол, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Облако на вершине горы Аю-Даг
Вчера, 13:45РИА Новости
В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в "нормандском формате"
251106
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСильви БерманнМеждународный дискуссионный клуб "Валдай""Нормандская четверка"ФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Киев
В Киеве началась акция против "формулы Штайнмайера" по Донбассу
РИА
Новости
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Партия "Право и справедливость" Качиньского теряет большинство в сенате
Турецкая бронетехника на турецко-сирийской границе. 21 января 2018
ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Облако на вершине горы Аю-Даг
В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в "нормандском формате"
Лента
новостей
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Митрополит УПЦ назвал предательством решение Элладской церкви по Украине
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак оценил ситуацию с качеством топлива в России
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: Россия поддержит решение Украины восстановить авиасообщение
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен "дожимать" Россию
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
МИД ФРГ призвал реализовать договоренности об отводе сил в Донбассе
Вид на Ялту
Представители украинской диаспоры призвали снять санкции против Крыма
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Празднование Дня независимости Украины
Жителей ДНР поздравили с Днем защитника Украины, запустив флаг в Донецк
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский посетил зону проведения военной операции в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния