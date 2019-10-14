Посол Франции не исключила проведение "нормандского саммита" в ноябре

"По Украине нужно найти решение, которое бы позволило если не снять, то смягчить санкции. Есть окно возможностей, есть Зеленский, он достаточно гибкий политик, и он уже получает много критики. Есть "нормандский формат", который может пройти в ближайшее время, наверное, в ноябре, и такая встреча позволила бы переоценить отношения с Европой, пересмотреть наши взгляды и разногласия", - заявила посол, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".