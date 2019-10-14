Новак оценил ситуацию с качеством топлива в России

"Я думаю, что на большинстве заправок таких проблем нет, потому что они принадлежат именно вертикально-интегрированным компаниям, таким как "Газпром нефть", "Лукойл", "Роснефть" - там проблем таких нет. На многих частных заправках такие проблемы действительно выявлялись, но идет большая работа, создана специальная комиссия на правительственном уровне, которая занимается этими вопросами, осуществляет проверки, вводит штрафы. Сейчас ситуация гораздо лучше, чем была раньше, тем не менее, такая работа продолжается", - рассказал Новак.