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РИА Новости

Партия "Право и справедливость" Качиньского теряет большинство в сенате

16:15 14.10.2019
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© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 14 окт - РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского теряет большинство в сенате, свидетельствуют данные госизбиркома после обработки 99,5% бюллетеней.
В настоящее время сенаторы "Права и справедливости" занимают 61 из 100 кресел в верхней палате парламента страны. Выборы проходили по 100 одномандатным округам.
По последним данным, на выборах в сенат за правящую партию проголосовали 44,71% избирателей.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената. В соответствии с данными после обработки 99,49% бюллетеней, правящая партия набирает 43,76% голосов на выборах в сейм и самостоятельно сформирует правительство.
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