Партия "Право и справедливость" Качиньского теряет большинство в сенате

ВАРШАВА, 14 окт - РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского теряет большинство в сенате, свидетельствуют данные госизбиркома после обработки 99,5% бюллетеней.
В настоящее время сенаторы "Права и справедливости" занимают 61 из 100 кресел в верхней палате парламента страны. Выборы проходили по 100 одномандатным округам.
По последним данным, на выборах в сенат за правящую партию проголосовали 44,71% избирателей.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената. В соответствии с данными после обработки 99,49% бюллетеней, правящая партия набирает 43,76% голосов на выборах в сейм и самостоятельно сформирует правительство.