Партия "Право и справедливость" Качиньского теряет большинство в сенате

ВАРШАВА, 14 окт - РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского теряет большинство в сенате, свидетельствуют данные госизбиркома после обработки 99,5% бюллетеней.

В настоящее время сенаторы "Права и справедливости" занимают 61 из 100 кресел в верхней палате парламента страны. Выборы проходили по 100 одномандатным округам.

По последним данным, на выборах в сенат за правящую партию проголосовали 44,71% избирателей.