Машину Никиты Белых продали на торгах за миллион рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт — РИА Новости. Автомобиль Nissan Patrol, принадлежащий бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взяточничество, продан на торгах в понедельник за 1 миллион рублей, купить его наручные часы желающих не нашлось, сообщили РИА Новости в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

На публичных торгах в понедельник были выставлены три лота: псалтырь 1779 года (начальная стоимость 2 тысячи рублей); наручные часы в футляре-коробке Blancpain Aqua Lung (начальная стоимость 552 666,67 рубля); автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска (начальная стоимость 901 726,67 рубля).

"Машина Белых продана за 1 миллион 21 тысячу 726 рублей 67 копеек. По часам торги не состоялись – не было заявок. По псалтырю торги еще идут – они не ограничены во времени, могут затянуться", - рассказали агентству в УФССП по Кировской области.

Там уточнили, что наручные часы бывшего губернатора будут выставлены на торги повторно со снижением начальной цены на 15%.