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РИА Новости

Машину Никиты Белых продали на торгах за миллион рублей

16:14 14.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт — РИА Новости. Автомобиль Nissan Patrol, принадлежащий бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взяточничество, продан на торгах в понедельник за 1 миллион рублей, купить его наручные часы желающих не нашлось, сообщили РИА Новости в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
На публичных торгах в понедельник были выставлены три лота: псалтырь 1779 года (начальная стоимость 2 тысячи рублей); наручные часы в футляре-коробке Blancpain Aqua Lung (начальная стоимость 552 666,67 рубля); автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска (начальная стоимость 901 726,67 рубля).
"Машина Белых продана за 1 миллион 21 тысячу 726 рублей 67 копеек. По часам торги не состоялись – не было заявок. По псалтырю торги еще идут – они не ограничены во времени, могут затянуться", - рассказали агентству в УФССП по Кировской области.
Там уточнили, что наручные часы бывшего губернатора будут выставлены на торги повторно со снижением начальной цены на 15%.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
25 июля 2018, 14:43РИА Новости
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых был осужден за взяточничество в феврале 2018 года и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.
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Дело губернатора Кировской областиНикита БелыхКировская областьОбщество
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