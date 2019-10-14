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РИА Новости

Авиакомпания AirBaltic отменила рейсы в Москву, Милан и Одессу

16:13 14.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет латвийской авиакомпании airBaltic
Самолет латвийской авиакомпании airBaltic
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет латвийской авиакомпании airBaltic. Архивное фото
РИГА, 14 окт – РИА Новости. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic в понедельник отменила рейс в Одессу из-за погодных условий, кроме того, по техническим причинам отменены рейсы Рига-Москва и Рига-Милан, сообщил журналистам представитель авиакомпании.
"Самолет рейса BT410 Рига-Одесса из-за тумана не мог приземлиться в Одессе. Прогнозы не обещали улучшения погодных условий в Одессе, поэтому самолет вернулся в Ригу, а рейс был отменен. Рейсы BT424/425 Рига-Москва и BT629/630 Рига-Милан были отменены по техническим причинам", - заявил представитель компании.
AirBaltic приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
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AirBalticОдессаРигаМиланВ мире
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