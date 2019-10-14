Авиакомпания AirBaltic отменила рейсы в Москву, Милан и Одессу

"Самолет рейса BT410 Рига-Одесса из-за тумана не мог приземлиться в Одессе. Прогнозы не обещали улучшения погодных условий в Одессе, поэтому самолет вернулся в Ригу, а рейс был отменен. Рейсы BT424/425 Рига-Москва и BT629/630 Рига-Милан были отменены по техническим причинам", - заявил представитель компании.