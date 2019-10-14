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РИА Новости
Война в Сирии

Страны ЕС призвали решить вопрос об операции Турции в Сирии на СБ ООН

16:10 14.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunТурецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
Турецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
© Sputnik / Hikmet Durgun
ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт – РИА Новости. ЕС призвал в срочном порядке предпринять усилия в Совете Безопасности ООН по прекращению операции Турции на севере Сирии, говорится в согласованном в понедельник совместном заявлении глав МИД.
"В срочном порядке необходимы дальнейшие усилия международного сообщества, в том числе в Совете Безопасности ООН, по прекращению этой военной односторонней акции", - говорится в заявлении, которое распространили в Люксембурге на по итогам переговоров.
В нем также содержится призыв "к проведению совещания на уровне министров международной коалиции против ИГ* для рассмотрения вопроса о том, как продолжать ее усилия в нынешнем контексте".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ* Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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