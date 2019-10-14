Страны ЕС призвали решить вопрос об операции Турции в Сирии на СБ ООН

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт – РИА Новости. ЕС призвал в срочном порядке предпринять усилия в Совете Безопасности ООН по прекращению операции Турции на севере Сирии, говорится в согласованном в понедельник совместном заявлении глав МИД.

"В срочном порядке необходимы дальнейшие усилия международного сообщества, в том числе в Совете Безопасности ООН, по прекращению этой военной односторонней акции", - говорится в заявлении, которое распространили в Люксембурге на по итогам переговоров.

В нем также содержится призыв "к проведению совещания на уровне министров международной коалиции против ИГ* для рассмотрения вопроса о том, как продолжать ее усилия в нынешнем контексте".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ* Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.