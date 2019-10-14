Роспотребнадзор начал проверку после отравления иркутских студентов

ИРКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Эпидемиологическая проверка проводится в Иркутске после отравления студентов Байкальского госуниверситета в местной столовой, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по области.
Студенты в понедельник были госпитализированы в инфекционную больницу с острым пищевым отравлением.
"Нашими сотрудниками начато эпидемиологическое расследование после того, как студенты БГУ попали в больницу. Сегодня проводился опрос пострадавших", - сообщил собеседник агентства.
Предположительно, студенты обратились к врачам после посещения столовой сети "Бонжур". Как сообщил РИА Новости представитель минздрава региона, в больнице находятся 7 человек.