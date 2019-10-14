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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО генерала МВД Мельникова

16:03 14.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Мельников в суде
Александр Мельников в суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Александр Мельников в суде. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законность ареста генерал-майора из центрального аппарата МВД России Александра Мельникова по обвинению в покушении на крупное мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Апелляцию жалобу оставить без удовлетворения", - сказала судья. Таким образом, Мельников останется в СИЗО как минимум до 24 ноября.
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
25 сентября, 15:45РИА Новости
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Срок следствия продлен до 22 января 2020 года. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест.
Из материалов дела следует, что Мельников с сообщниками вымогал у предпринимателя 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому тот проходил фигурантом. Генерала и трех предполагаемых посредников задержали 22 августа при передаче первой части суммы, большая часть купюр были муляжами. Мельников был помещен под стражу 25 сентября.
На заседании в Мосгорсуде защита генерала отказалась от комментариев.
Согласно сайту МВД РФ, Александр Мельников - первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка. Среди прочего генерал курирует работу изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойную службу.
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Александр МельниковМосковский городской судРоссияПроисшествия
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