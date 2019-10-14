Мосгорсуд оставил в СИЗО генерала МВД Мельникова

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законность ареста генерал-майора из центрального аппарата МВД России Александра Мельникова по обвинению в покушении на крупное мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Апелляцию жалобу оставить без удовлетворения", - сказала судья. Таким образом, Мельников останется в СИЗО как минимум до 24 ноября.

Срок следствия продлен до 22 января 2020 года. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест.

Из материалов дела следует, что Мельников с сообщниками вымогал у предпринимателя 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому тот проходил фигурантом. Генерала и трех предполагаемых посредников задержали 22 августа при передаче первой части суммы, большая часть купюр были муляжами. Мельников был помещен под стражу 25 сентября.

На заседании в Мосгорсуде защита генерала отказалась от комментариев.