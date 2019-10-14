Роухани: позиция Ирана на международной арене стала сильнее

ТЕГЕРАН, 14 окт - РИА Новости. Позиции Ирана в мире стали сильнее, заявил в понедельник президент страны Хасан Роухани.

"С политической и международной точки зрения Исламская Республика Иран сейчас имеет более сильные позиции", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.

По его словам, в ООН, куда Роухани ездил в конце сентября для участия в Генассамблее, все большие державы признают усиление Ирана в текущем году.