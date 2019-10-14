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РИА Новости

Роухани: позиция Ирана на международной арене стала сильнее

16:03 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 14 окт - РИА Новости. Позиции Ирана в мире стали сильнее, заявил в понедельник президент страны Хасан Роухани.
"С политической и международной точки зрения Исламская Республика Иран сейчас имеет более сильные позиции", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.
По его словам, в ООН, куда Роухани ездил в конце сентября для участия в Генассамблее, все большие державы признают усиление Ирана в текущем году.
Роухани также отметил, что ИРИ удалось выйти из кризисных условий после того, как США и ряд других стран попытались нанести серьезный ущерб стране, о чем свидетельствует статистика.
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