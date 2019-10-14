Медведев потребовал от губернаторов объяснений по задержкам с соцобъектами

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от всех губернаторов письменно объяснить срыв сроков ввода соцобъектов, а не "поставлять" своих замов, которых они отправляют на совещания.

"Пусть каждый руководитель субъекта федерации напишет, в чем причина отставания, мне и что он собирается делать, а не поставляет своего заместителя губернатора", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он также обратил внимание на отсутствие губернатора Тувы Шолбана Кара-оола, который должен был принять участие в совещании по видеосвязи.