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РИА Новости

Медведев потребовал от губернаторов объяснений по задержкам с соцобъектами

16:02 14.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев проводит совещание
 Дмитрий Медведев проводит совещание
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от всех губернаторов письменно объяснить срыв сроков ввода соцобъектов, а не "поставлять" своих замов, которых они отправляют на совещания.
"Пусть каждый руководитель субъекта федерации напишет, в чем причина отставания, мне и что он собирается делать, а не поставляет своего заместителя губернатора", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он также обратил внимание на отсутствие губернатора Тувы Шолбана Кара-оола, который должен был принять участие в совещании по видеосвязи.
"У меня тут написано Шолбан Валерьевич, но он, видимо, по каким-то причинам решил не участвовать в неприятном докладе. Запросите, где он был, кстати, а то как приходить бумажки носить разные с просьбой деньги выделить и на всяких совещаниях присутствовать, это они с удовольствием делают, а как неприятные вещи обсуждать, так нет на месте. Пусть каждый напишет, что происходит", - сказал Медведев.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
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