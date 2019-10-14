Путин: Россия ценит вклад короля Саудовской Аравии в сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию планирует обсудить основные аспекты двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по международной проблематике, а также отметил, что ценит вклад короля Саудовской Аравии в продвижении многопланового сотрудничества.

"В ходе переговоров рассмотрим основные аспекты двустороннего сотрудничества, наметим планы на перспективу. Естественно, обменяемся мнениями по международной проблематике", - сказал президент на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Путин напомнил, что Саудовская Аравия в следующем году председательствует в G20, играя важную роль в решении ключевых вопросов глобальной экономической повестки дня. Также президент России указал, что ценит вклад короля Саудовской Аравии в продвижении многопланового сотрудничества.