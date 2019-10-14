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РИА Новости

Путин: Россия ценит вклад короля Саудовской Аравии в сотрудничество

16:01 14.10.2019 (обновлено: 16:20 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию планирует обсудить основные аспекты двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по международной проблематике, а также отметил, что ценит вклад короля Саудовской Аравии в продвижении многопланового сотрудничества.
"В ходе переговоров рассмотрим основные аспекты двустороннего сотрудничества, наметим планы на перспективу. Естественно, обменяемся мнениями по международной проблематике", - сказал президент на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
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Путин напомнил, что Саудовская Аравия в следующем году председательствует в G20, играя важную роль в решении ключевых вопросов глобальной экономической повестки дня. Также президент России указал, что ценит вклад короля Саудовской Аравии в продвижении многопланового сотрудничества.
"Ценим ваш личный вклад, ваше величество, в продвижение многопланового российско-саудовского взаимодействия. Результативным стал ваш первый в истории визит в Россию в октябре 2017 года, достигнутые тогда договоренности успешно реализуются", - указал российский лидер.
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Владимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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