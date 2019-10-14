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РИА Новости

В Новокузнецке спасатели вернули к жизни женщину после клинической смерти

16:01 14.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Сотрудники Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда Кемеровской области смогли вернуть к жизни женщину, впавшую в состояние клинической смерти, сообщается в понедельник на сайте МЧС России.
"За экстренной помощью к сотрудникам МЧС обратился водитель автобуса, который в момент, когда его пассажирка потеряла сознание, проезжал мимо расположения горноспасательного отряда. У женщины уже отсутствовало сердцебиение и дыхание", - говорится в сообщении.
Спасатели решили на месте провести реанимацию. Они подключили пострадавшую к переносному аппарату искусственной вентиляции легких, который применяется во время оказания помощи пострадавшим при авариях на угольных предприятиях.
Отмечается, что сотрудники МЧС более получаса боролись за жизнь женщины, проводя вентиляцию легких и делая непрямой массаж сердца. Три раза пострадавшая начинала дышать, но вновь впадала в состояние клинической смерти.
"После длительной реанимации благодаря действиям спасателей женщину удалось привести в сознание, а к приезду врачей "скорой" пострадавшая уже могла разговаривать", - говорится в сообщении.
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МоскваНовокузнецкПроисшествия
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