В Новокузнецке спасатели вернули к жизни женщину после клинической смерти

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Сотрудники Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда Кемеровской области смогли вернуть к жизни женщину, впавшую в состояние клинической смерти, сообщается в понедельник на сайте МЧС России.

"За экстренной помощью к сотрудникам МЧС обратился водитель автобуса, который в момент, когда его пассажирка потеряла сознание, проезжал мимо расположения горноспасательного отряда. У женщины уже отсутствовало сердцебиение и дыхание", - говорится в сообщении.

Спасатели решили на месте провести реанимацию. Они подключили пострадавшую к переносному аппарату искусственной вентиляции легких, который применяется во время оказания помощи пострадавшим при авариях на угольных предприятиях.

Отмечается, что сотрудники МЧС более получаса боролись за жизнь женщины, проводя вентиляцию легких и делая непрямой массаж сердца. Три раза пострадавшая начинала дышать, но вновь впадала в состояние клинической смерти.