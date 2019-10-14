В Саудовской Аравии оценили возможность расширения партнерства с Россией

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман видит возможности дальнейшего развития сотрудничества с Россией не только в пределах двух стран, но и по всему миру, об этом он сообщил на брифинге, прошедшем в кулуарах российско-саудовского инвестфорума в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

"Вы видели договоренности об инвестициях, которые были сегодня объявлены. Так что всегда есть желание обсуждать любую возможность для совместных инвестиций, не только в Саудовской Аравии или России, но и в других странах", - ответил министр на вопрос о том, есть ли с его точки зрения новые возможности развития сотрудничества двух стран в области энергетики.

"Так что речь здесь идет не просто о двух государствах, которые работают вместе. Думаю, то, что вы сегодня видели, является доказательством, что даже частный сектор и госнефтекомпании также работают вместе на достижение совместной пользы", - добавил он.

"Вы знаете, у нас даже есть протокол, который я только что подписал, и мы им официально обменяемся с (министром энергетики РФ Александром - ред.) Новаком. Меня также назначили вести с ним стратегический комитет, он и я - сопредседатели российского-саудовской (межправительственной - ред.) комиссии. Этот стратегический протокол будет нацелен на нашу программу развития Saudi Vision 2030 и ваше собственное стратегическое видение и попытку понять, как мы можем сотрудничать вместе во всех этих программах", - продолжил бен Сальман.

"Так что да, я вижу много возможностей. Не только в регионе, но по всему миру", - отметил министр, добавив, что в этом процессе участвуют и суверенные фонды обеих стран - саудовский PIF и российский РФПИ - и играют важную роль.