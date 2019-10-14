Под Воронежем до 2025 года расселят 15 тысяч "квадратов" аварийного жилья

Около 15 тыс. кв. м. аварийного жилья расселят до 2025 года в Воронежской области

© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы Около 15 тыс. кв. м. аварийного жилья расселят до 2025 года в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Порядка 15 тысяч квадратных метров аварийного жилья будет расселено до 2025 года в Воронежской области в рамках национального проекта, сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов на совещании по вопросам переселения граждан из аварийного жилья.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" в Воронежской области обсуждалась на совещании, которое Нетёсов провел с депутатами облдумы, представляющими профильные комитеты по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам и по строительной политике. По данным заксобрания, за 2019-2025 годы в рамках нацпроекта в Воронежской области будет расселено 25 многоквартирных домов, не пригодных для проживания. Депутаты, на которых возложены полномочия по контролю за ходом реализации нацпроектов, отметили, что выполнение первого этапа данной программы идет с опережением графика.

"До наступления зимнего периода должно быть обеспечено переселение граждан в благоустроенные квартиры со стопроцентной отделкой, полностью готовые для проживания. На реализацию программы, которая осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" Воронежская область уже получила из федерального бюджета 112 миллионов, еще 12 миллионов – это софинансирование региона", – сказал Нетёсов.

Председатель комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам облдумы Татьяна Головачёва сообщила, что в настоящий момент готовится заявка на предоставление финансовой поддержки федерального и областного бюджетов для реализации в 2020 году второго этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья. По ее словам, в планах – расселение еще двух многоквартирных домов общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров.

Руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа г. Воронеж Олег Зацепин рассказал, что квартиры для бывших жителей аварийных домов были куплены на открытом аукционе.

Владимир Нетёсов осмотрел одну из типовых квартир, предназначенную для реализации программы по расселению аварийного жилого фонда.

"До 2025 года в рамках нацпроекта в Воронежской области предстоит расселить 15 тысяч квадратных аварийного жилья. И мы должны сделать все возможное, чтобы люди, наконец, смогли начать новый этап своей жизни в достойных, комфортных условиях. Здесь в микрорайоне Шилово используется принцип квартальной застройки – рядом с жилыми домами (в шаговой доступности) поликлиника, школа, детский садик. Особое внимание уделяется современному благоустройству общественных территорий", – сказал Владимир Нетёсов.

По его словам, главная задача сегодня – повысить качество жизни граждан. Председатель заксобрания отметил, что им предоставляется альтернатива – либо переехать в предлагаемое жилье бесплатно, либо получить денежную компенсацию и самостоятельно решать квартирный вопрос.

© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов во время осмотра квартиры, предназначенной для реализации программы по расселению аварийного жилого фонда © Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов во время осмотра квартиры, предназначенной для реализации программы по расселению аварийного жилого фонда

Владимир Нетёсов добавил, что, кроме федеральной программы по расселению аварийного жилья, на территории Воронежской области действует муниципальная, и регион - один из немногих в РФ, который самостоятельно, без финансового участия федерального центра решает проблему ветхого жилого фонда.