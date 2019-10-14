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РИА Новости

Более 50 млрд руб за 2019 год потратили в России на медпомощь онкобольным

15:59 14.10.2019
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© РИА Новости / Денис АбрамовСимуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Почти 75% средств на оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, выделенных на 2019 год, уже потрачено, заявил главный внештатным онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"Сейчас использовано 50,4 миллиарда рублей (74,9%)", - сказал Каприн на форуме по общественному здоровью.
Он уточнил, что затраты, которые идут на онкологическую службу, четко отслеживаются и являются индикатором реализации мероприятий проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Более 32 миллиардов рублей было потрачено на противоопухолевую лекарственную терапию, почти 11 миллиардов - на хирургическое лечение и 5,7 миллиарда - на лучевую терапию, следует из презентации к выступлению Каприна.
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