Более 50 млрд руб за 2019 год потратили в России на медпомощь онкобольным

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Почти 75% средств на оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, выделенных на 2019 год, уже потрачено, заявил главный внештатным онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

"Сейчас использовано 50,4 миллиарда рублей (74,9%)", - сказал Каприн на форуме по общественному здоровью.

Он уточнил, что затраты, которые идут на онкологическую службу, четко отслеживаются и являются индикатором реализации мероприятий проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.