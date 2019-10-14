Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.

В управлении ГИБДД Красноярского края РИА Новости рассказали, что трагедия произошла на 433-м километре трассы Р-257. Булакин находился за рулем Ford Explorer и двигался в сторону Кызыла. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет.

"Он погиб на месте, до приезда скорой", — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе краевого главка МВД рассказали, что, по предварительным данным, у Булакина заболело сердце, из-за недомогания он потерял управление машиной, и она врезалась в дерево.

Как рассказал РИА Новости председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин, досрочные выборы после гибели Булакина состоятся в течение шести месяцев.

Николай Булакин начал общественную и политическую деятельность в 1989 году. В 1995-м возглавил администрацию Абакана. Позже переизбирался на эту должность пять раз. У него остались жена и двое детей.