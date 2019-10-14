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РИА Новости

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

15:57 14.10.2019
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© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики ХакасияНиколай Булакин
Николай Булакин
© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.
В управлении ГИБДД Красноярского края РИА Новости рассказали, что трагедия произошла на 433-м километре трассы Р-257. Булакин находился за рулем Ford Explorer и двигался в сторону Кызыла. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет.
Видео с места ДТП, в котором погиб Николай Булакин
Вчера, 14:04РИА Новости
Опубликовано видео с места гибели главы Абакана
"Он погиб на месте, до приезда скорой", — уточнил собеседник агентства.
В пресс-службе краевого главка МВД рассказали, что, по предварительным данным, у Булакина заболело сердце, из-за недомогания он потерял управление машиной, и она врезалась в дерево.
Как рассказал РИА Новости председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин, досрочные выборы после гибели Булакина состоятся в течение шести месяцев.
Николай Булакин начал общественную и политическую деятельность в 1989 году. В 1995-м возглавил администрацию Абакана. Позже переизбирался на эту должность пять раз. У него остались жена и двое детей.
Николай Булакин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, а также орденом "За заслуги перед Хакасией".
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Николай БулакинПроисшествия
Популярные комментарии
Это же с какой скоростью он летел, если так такую машину сплюшило.
14 октября, 16:30
Моджахед Иванович
1200000
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