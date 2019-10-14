Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T17:05Z
https://ria.ru/20191014/1559769532.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152515/80/1525158076_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_a415920d8aa032f0ac1bb8a848a3afae.jpg
РИА Новости

Рецепт от бедности: за что дали Нобелевскую премию по экономике

16:32 14.10.2019 (обновлено: 17:05 14.10.2019)
2137
© AP Photo / Ariana CubillosПродажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити
Продажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Ariana Cubillos
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Премию по экономике, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США). Как пояснил Нобелевский комитет в твиттере — за "экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью". Как именно новые нобелевские лауреаты предлагают победить бедность — в материале РИА Новости.

Радикальное переосмысление

Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло — соавторы широко известной в научном мире методики рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), позволяющей изучать поведение граждан бедных стран, точнее — их реакцию на новые жизненные и экономические обстоятельства.
Например, в ходе одного из исследований Банерджи и Дюфло продавали в Кении москитные сетки по рыночным и сниженным (частично субсидируемым) ценам, а также предлагали бесплатно. Вывод оказался ожидаемым лишь отчасти: спрос очень сильно зависел от цены, но не от дохода потребителей. То есть сравнительно обеспеченные люди покупали сетки по рыночной цене так же неохотно, как и бедняки. Даже несмотря на реальный риск подхватить малярию.
Кроме того, экономисты исследовали в бедных странах поведение работников социальной сферы (учителей и врачей) в зависимости от уровня зарплаты, сберегательные предпочтения граждан и использование микрокредитов, готовность к созданию малых предприятий и многое другое.
Собранные данные ученые анализировали по методике РКИ, выявив в результате общие закономерности. На основе этого Банерджи и Дюфло разработали комплекс рекомендаций по борьбе с бедностью в странах третьего мира. Их книга "A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty" ("Радикальное переосмысление способа победы над глобальной бедностью") вышла в 2011 году и моментально стала научным бестселлером.

Ценные советы

Главный вывод нобелевских лауреатов заключается в том, что для выхода из ловушки бедности людям требуется мощный экономический толчок, после которого они смогут уже самостоятельно двигаться вперед. Тут много разных вариантов.
Например, в здравоохранении следует внедрять "недорогие" медицинские технологии: "вакцинацию детей, лекарства для дегельминтизации, прививки от столбняка для будущих матерей, снабжение витамином B для борьбы со слепотой, таблетки с железом и обогащенную железом муку для борьбы с анемией".
"Первоочередная цель политики в области здравоохранения в бедных странах — максимальное облегчение доступа к профилактическому медицинскому обслуживанию для малоимущих, — уверены Банерджи и Дюфло. — Рядом с источниками воды надо размещать раздаточные пункты с бесплатной хлоркой; необходимо вознаграждать родителей за вакцинацию детей; детям в школе — бесплатно выдавать препараты для дегельминтизации и питательные добавки; нужны государственные инвестиции в инфраструктуру водоснабжения и санитарии".
Нобелевские лауреаты также пропагандируют "денежные трансферты, поощряющие продолжение школьного обучения", жесткое регулирование банков, заставляющее их в приоритетном порядке кредитовать социально значимые проекты, увеличение инвестиций в инфраструктуру (особенно в поселках, где живут малоимущие граждане), обеспечение "хороших рабочих мест" за счет субсидирования переезда населения из деревень в города и многое другое.
Сицилия
21 сентября, 08:00РИА Новости
Как купить дом в Европе по цене чашки кофе
Надо отметить, что далеко не все в научном сообществе поддержали рекомендации Банерджи и Дюфло. Критики отмечают, что в большинстве городов третьего мира мигрантов уже больше, чем хороших рабочих мест, поэтому макроэкономическая основа такого рецепта выглядит сомнительной. Но главные претензии — в том, что лауреаты практически не рассматривают финансовые основы своих советов.
Непонятно, можно ли все это реализовать без обвала государственных бюджетов и как избежать коррупции, из-за которой расслоение бедных и богатых после реализации программы мер от Банерджи и Дюфло только усилится. И уж совсем неубедительно стремление представить развитие микрокредитов как эффективную альтернативу устойчивой финансовой системе государства.

Технологии против населения

Майкл Кремер — один из ведущих специалистов в изучении экономических стимулов. Он внес большой вклад в развитие методики РКИ, созданной Банерджи и Дюфло, а также предложил собственную концепцию экономического развития — "теорию уплотнительных колец". На ее основе ученый, в частности, разработал эффективный механизм стимулирования вакцинации в бедных странах, а также выдвинул наиболее убедительное объяснение гиперболического роста мирового населения, наблюдавшееся в середине прошлого века.
Самая известная книга Кремера — "Рост населения и технологические изменения: от миллиона лет до нашей эры до 1990 года", где он на основе собственной модели долгосрочного экономического роста проверяет известную гипотезу о том, что развитие технологий тормозит увеличение численности населения.
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
13 октября, 08:00РИА Новости
"Китайские поджигатели". Почему горят леса в Сибири
Гипотеза подтвердилась: модель Кремера показывает, что на протяжении большей части истории население росло пропорционально технологическому развитию, при этом исторически государства с большим начальным населением отличались более быстрым техническим прогрессом.
Однако в последней четверти XX века ситуация радикально изменилась: урбанизация привела к ускорению развития технологий и параллельно стало замедляться увеличение населения. В результате в XXI веке одной из главных проблем человечества станет депопуляция, особенно в развитых странах.
11734326
Обсудить 6
Нобелевская премияЭкономика
Рекомендуем
Нейронные сети мозга
Математики придумали, как легко находить сбои в работе мозга
РИА
Новости
Московский Кремль
Стало известно, за что Россию не любят в мире
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
Почему к приезду Путина саудовцы выучили русский
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон
Российская стратегия Макрона встревожила команду Сороса
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Танковый экипаж Дмитрия Лавриненко (крайний слева). Октябрь 1941 г.
"Проклятье вермахта". Как советский офицер сжег полсотни немецких танков
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
В Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Кадр из фильма Матрица
"Матрица" 20 лет спустя снова выходит в прокат. А мы все еще в ней живем?
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян пошутила про твит Трампа с цитатой журналиста Sputnik
Проблема маоизма в Чхаттисгарх в Индии
Экономист: вопросы, поднятые в работе нобелевских лауреатов, сложно решить
Разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus
Новые "клыки" Пентагона. Над каким секретным оружием работают США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния