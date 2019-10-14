Рецепт от бедности: за что дали Нобелевскую премию по экономике

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Премию по экономике, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США). Как пояснил Нобелевский комитет в твиттере — за "экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью". Как именно новые нобелевские лауреаты предлагают победить бедность — в материале РИА Новости.

Радикальное переосмысление

Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло — соавторы широко известной в научном мире методики рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), позволяющей изучать поведение граждан бедных стран, точнее — их реакцию на новые жизненные и экономические обстоятельства.

Например, в ходе одного из исследований Банерджи и Дюфло продавали в Кении москитные сетки по рыночным и сниженным (частично субсидируемым) ценам, а также предлагали бесплатно. Вывод оказался ожидаемым лишь отчасти: спрос очень сильно зависел от цены, но не от дохода потребителей. То есть сравнительно обеспеченные люди покупали сетки по рыночной цене так же неохотно, как и бедняки. Даже несмотря на реальный риск подхватить малярию.

Кроме того, экономисты исследовали в бедных странах поведение работников социальной сферы (учителей и врачей) в зависимости от уровня зарплаты, сберегательные предпочтения граждан и использование микрокредитов, готовность к созданию малых предприятий и многое другое.

Собранные данные ученые анализировали по методике РКИ, выявив в результате общие закономерности. На основе этого Банерджи и Дюфло разработали комплекс рекомендаций по борьбе с бедностью в странах третьего мира. Их книга "A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty" ("Радикальное переосмысление способа победы над глобальной бедностью") вышла в 2011 году и моментально стала научным бестселлером.

Ценные советы

Главный вывод нобелевских лауреатов заключается в том, что для выхода из ловушки бедности людям требуется мощный экономический толчок, после которого они смогут уже самостоятельно двигаться вперед. Тут много разных вариантов.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

Например, в здравоохранении следует внедрять "недорогие" медицинские технологии: "вакцинацию детей, лекарства для дегельминтизации, прививки от столбняка для будущих матерей, снабжение витамином B для борьбы со слепотой, таблетки с железом и обогащенную железом муку для борьбы с анемией".

"Первоочередная цель политики в области здравоохранения в бедных странах — максимальное облегчение доступа к профилактическому медицинскому обслуживанию для малоимущих, — уверены Банерджи и Дюфло. — Рядом с источниками воды надо размещать раздаточные пункты с бесплатной хлоркой; необходимо вознаграждать родителей за вакцинацию детей; детям в школе — бесплатно выдавать препараты для дегельминтизации и питательные добавки; нужны государственные инвестиции в инфраструктуру водоснабжения и санитарии".

Нобелевские лауреаты также пропагандируют "денежные трансферты, поощряющие продолжение школьного обучения", жесткое регулирование банков, заставляющее их в приоритетном порядке кредитовать социально значимые проекты, увеличение инвестиций в инфраструктуру (особенно в поселках, где живут малоимущие граждане), обеспечение "хороших рабочих мест" за счет субсидирования переезда населения из деревень в города и многое другое.

Надо отметить, что далеко не все в научном сообществе поддержали рекомендации Банерджи и Дюфло. Критики отмечают, что в большинстве городов третьего мира мигрантов уже больше, чем хороших рабочих мест, поэтому макроэкономическая основа такого рецепта выглядит сомнительной. Но главные претензии — в том, что лауреаты практически не рассматривают финансовые основы своих советов.

Непонятно, можно ли все это реализовать без обвала государственных бюджетов и как избежать коррупции, из-за которой расслоение бедных и богатых после реализации программы мер от Банерджи и Дюфло только усилится. И уж совсем неубедительно стремление представить развитие микрокредитов как эффективную альтернативу устойчивой финансовой системе государства.

Технологии против населения

Майкл Кремер — один из ведущих специалистов в изучении экономических стимулов. Он внес большой вклад в развитие методики РКИ, созданной Банерджи и Дюфло, а также предложил собственную концепцию экономического развития — "теорию уплотнительных колец". На ее основе ученый, в частности, разработал эффективный механизм стимулирования вакцинации в бедных странах, а также выдвинул наиболее убедительное объяснение гиперболического роста мирового населения, наблюдавшееся в середине прошлого века.

Самая известная книга Кремера — "Рост населения и технологические изменения: от миллиона лет до нашей эры до 1990 года", где он на основе собственной модели долгосрочного экономического роста проверяет известную гипотезу о том, что развитие технологий тормозит увеличение численности населения.

Гипотеза подтвердилась: модель Кремера показывает, что на протяжении большей части истории население росло пропорционально технологическому развитию, при этом исторически государства с большим начальным населением отличались более быстрым техническим прогрессом.