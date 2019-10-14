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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт рассказал, когда Турции необходимо прекратить операцию в Сирии

15:52 14.10.2019
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© REUTERS / Hasan KirmizitasСирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
© REUTERS / Hasan Kirmizitas
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Турция должна остановить военную кампанию на северо-востоке Сирии после появления там частей сирийской армии, рассказал РИА Новости курдский политик, бывший официальный спикер курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями разместить войска сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
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"(Операция) должна остановиться. Если она не остановится, то это будет означать агрессию против сирийской армии. В таком случае, естественно, должны вмешаться Россия и Иран, так как они считаются союзниками Сирии", - сказал Хеду.
По данным курдского политика, на первом этапе достигнутых договоренностей армия должна войти в Манбидж, а потом в Камышли. После этого при условии выполнения всех условий первого этапа ввода войск будет продолжаться продвижение армии в другие районы, ранее контролируемые курдскими вооруженными отрядами.
"Предпринимаются усилия для завершения страданий сирийских курдов и всего сирийского народа, усилия в радикальном решении ситуации на севере страны. Основой его должно быть сирийское государство и его политическое и военное управление, именно оно должно руководить операцией по отражению агрессии", - отметил Хеду.
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По мнению собеседника агентства, все, включая настоящую национальную оппозицию, против турецкой компании и против роли США в Сирии и в регионе в целом.
Обращаясь к командованию арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы", Хеду призвал их быть ответственными за свои решения и признать ошибочными взаимодействия с США, которые привели ситуацию на северо-востоке Сирии к тому, что сейчас происходит. "Заплатите за свои ошибки, исправьте ваше поведение и сохраните то, что осталось от чести вашего народа", - отметил Хеду.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииРейзан ХедуТурцияСирияСШАВ мире
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