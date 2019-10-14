Эксперт рассказал, когда Турции необходимо прекратить операцию в Сирии

БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Турция должна остановить военную кампанию на северо-востоке Сирии после появления там частей сирийской армии, рассказал РИА Новости курдский политик, бывший официальный спикер курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями разместить войска сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

"(Операция) должна остановиться. Если она не остановится, то это будет означать агрессию против сирийской армии. В таком случае, естественно, должны вмешаться Россия и Иран, так как они считаются союзниками Сирии", - сказал Хеду.

По данным курдского политика, на первом этапе достигнутых договоренностей армия должна войти в Манбидж, а потом в Камышли. После этого при условии выполнения всех условий первого этапа ввода войск будет продолжаться продвижение армии в другие районы, ранее контролируемые курдскими вооруженными отрядами.

"Предпринимаются усилия для завершения страданий сирийских курдов и всего сирийского народа, усилия в радикальном решении ситуации на севере страны. Основой его должно быть сирийское государство и его политическое и военное управление, именно оно должно руководить операцией по отражению агрессии", - отметил Хеду.

По мнению собеседника агентства, все, включая настоящую национальную оппозицию, против турецкой компании и против роли США в Сирии и в регионе в целом.