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РИА Новости

На рукопожатие к Путину собралась очередь саудовцев

15:51 14.10.2019 (обновлено: 17:11 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из представителей саудовского двора, ожидающих рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным. Ролик опубликован в твиттере RT.
На записи запечатлено протокольное мероприятие: приветствие, рукопожатие и представление.
Владимир Путин находится в Саудовской Аравии с государственным визитом. Это его первая поездка в королевство с 2007 года.
По итогам состоявшихся переговоров Путина и Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда стороны подписали более двух десятков документов.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Вчера, 16:37РИА Новости
В Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии
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Сальман бен Абдель Азиз аль СаудВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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14 октября, 15:56
ШдШампунь для Мозга
15101003
да да... "мега-новость" от RT.. Якобы читатели такие же наивные, как во времена СССР. Арабы в очередь выстроились.))) Прям души не чают в РФ...
14 октября, 16:34
ЛГЛена Головач
6210016
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Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
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