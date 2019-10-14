На рукопожатие к Путину собралась очередь саудовцев

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из представителей саудовского двора, ожидающих рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным. Ролик опубликован в твиттере RT.

Все хотят пожать руку Путину pic.twitter.com/bBhDa6s3rd — RT на русском (@RT_russian) October 14, 2019

На записи запечатлено протокольное мероприятие: приветствие, рукопожатие и представление.

Владимир Путин находится в Саудовской Аравии с государственным визитом. Это его первая поездка в королевство с 2007 года.