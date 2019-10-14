Исследование: в освещении событий в России на Западе отсутствует баланс

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Исследование деятельности зарубежных СМИ в отношении России "Осьминог-1", проведенное специалистами МИА "Россия сегодня", показало, что в освещении российской повестки в западных СМИ нет баланса, а также присутствует корреляция с госполитикой, заявил директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов.

Согласно исследованию, проведённому МИА "Россия сегодня", почти 50% материалов о России в главных средствах массовой информации крупнейших западных стран носит негативный характер, еще около 48% текстов - нейтральный. Позитивными оказались лишь чуть более 2% публикаций.

"Баланс в освещении российской повестки отсутствует в крупнейших западных странах... баланс совершенно четко смещен в одну сторону - сторону негативного освещения России. Причем это характерно не только для тематики статей, но и для того, как внутри материалов подается информация. Конечно, когда мы говорим "негативна", там крайне редко присутствует другая точка зрения. Всего этого совершенно нет, как правило, это совершенно одна сторона вопроса", - сказал Лидов на презентации исследования в МИА "Россия сегодня".

Он также отметил, что есть "четкая корреляция с внешней политикой этих стран - с Францией и Италией в положительную сторону, и с США, которая считает Россию, зафиксировала Россию в своей доктрине о национальной безопасности как своего потенциального противника военного", и "видно, что идет совершенно четкое негативное освещение всего, что бы с Россией ни происходило".

Лидов назвал одностороннее освещение событий в РФ в этих СМИ постоянной тенденцией.