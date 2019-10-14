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РИА Новости

Исследование: в освещении событий в России на Западе отсутствует баланс

15:49 14.10.2019 (обновлено: 16:19 14.10.2019)
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© РИА Новости / Лариса СаенкоАмериканская газета
Американская газета
© РИА Новости / Лариса Саенко
Американская газета. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Исследование деятельности зарубежных СМИ в отношении России "Осьминог-1", проведенное специалистами МИА "Россия сегодня", показало, что в освещении российской повестки в западных СМИ нет баланса, а также присутствует корреляция с госполитикой, заявил директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов.
Согласно исследованию, проведённому МИА "Россия сегодня", почти 50% материалов о России в главных средствах массовой информации крупнейших западных стран носит негативный характер, еще около 48% текстов - нейтральный. Позитивными оказались лишь чуть более 2% публикаций.
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"Баланс в освещении российской повестки отсутствует в крупнейших западных странах... баланс совершенно четко смещен в одну сторону - сторону негативного освещения России. Причем это характерно не только для тематики статей, но и для того, как внутри материалов подается информация. Конечно, когда мы говорим "негативна", там крайне редко присутствует другая точка зрения. Всего этого совершенно нет, как правило, это совершенно одна сторона вопроса", - сказал Лидов на презентации исследования в МИА "Россия сегодня".
Он также отметил, что есть "четкая корреляция с внешней политикой этих стран - с Францией и Италией в положительную сторону, и с США, которая считает Россию, зафиксировала Россию в своей доктрине о национальной безопасности как своего потенциального противника военного", и "видно, что идет совершенно четкое негативное освещение всего, что бы с Россией ни происходило".
Лидов назвал одностороннее освещение событий в РФ в этих СМИ постоянной тенденцией.
"Негативное освещение - это не эпизод, не одно какое-то событие случилось, оно все время так, остается сделать вывод, что фактически мы имеем дело с пропагандой", - резюмировал он.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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