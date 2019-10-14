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РИА Новости

Матвиенко: Россия поддержит решение Украины восстановить авиасообщение

15:47 14.10.2019 (обновлено: 16:14 14.10.2019)
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что если Украина выступит с инициативой о восстановлении авиасообщения с Россией, наша страна поддержит это предложение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что между странами было прекращено авиасообщение.
"Когда Киев принял это решение, мы тоже считали, что это было более чем странно", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.
Она подчеркнула, что решение прекратить авиасообщение между государствами нанесло вред в первую очередь гражданам Украины. "Киев выстрелил себе в ногу", - добавила она.
Спикер отметила, что в России приветствуют любые шаги, которые направлены на восстановление отношений. "Если будет решение принято (Украиной) о восстановлении авиасообщения, ответ будет положительным", - отметила она.
При этом сенатор подчеркнула, что восстановление авиаперелетов между странами не так просто на практике. Нужны согласования технических служб, а также всех ведомств, которые отвечают за организацию авиаперелетов.
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВалентина МатвиенкоРоссияУкраинаВ мире
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