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РИА Новости

Активисты МГЕР ждут извинений от властей Эстонии

15:42 14.10.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк"
Акция Бессмертный полк
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Акция "Бессмертный полк". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Целью пикетов, которые планируется провести у здания консульства Эстонии в Петербурге и посольства в Москве, станет требование извинений от эстонской стороны за запрет въезда в шенгенскую зону активистам движения "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР), сообщил руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения МГЕР Александр Маликов.
"Сейчас решается вопрос о проведении массового пикета у здания консульства Эстонии в Петербурге и посольства в Москве. Мы не будем унижаться и просить разрешить нам въезд в шенгенскую зону, мы требуем официальных извинений от властей Эстонии, и даже не перед нами, а перед всей нашей страной", - заявил РИА Новости Александр Маликов.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
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МИД пообещал ответить на закрытие Эстонией въезда активистам МГЕР
Ранее сообщалось, что по информации МИД РФ, одна из участниц МГЕР внесена Таллином в список лиц, которым запрещен на десятилетний срок въезд на территорию Эстонской Республики. На сайте МВД Эстонии в соответствующей базе данных обозначены аналогичные рестрикции в отношении еще трех ее коллег по работе в этом движении. Позже выяснилось, что запрет стал реакцией на то, что 9 мая 2019 года активисты организации приняли участие в акции "Бессмертный полк" на территории Эстонии. Акция прошла мирно, затем участники покинули страну.
"Мало того, что мы узнали об этом только тогда, когда наших активистов стали задерживать на границах, так еще и эстонская сторона не объясняла причину отказа, это произошло только после вмешательства МИД. Считаю, что наложение запрета на въезд из-за "Бессмертного полка" - это акт неуважения, недоброй воли со стороны Эстонии к страницам своей истории и истории России", - добавил Маликов.
Ранее председатель координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Денис Давыдов сообщил, что молодогвардейцы в пятницу выйдут с одиночными пикетами к посольству Эстонии. Кроме того, будет подано заявление на проведение массового митинга.
В свою очередь, МИД РФ пообещал "не оставить без ответа" закрытие Эстонией въезда в страну активистам МГЕР и призвал правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить внимание на эту ситуацию.
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