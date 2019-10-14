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РИА Новости

Airbus А321 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя

15:41 14.10.2019 (обновлено: 18:20 14.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСамолет "Аэрофлота" Airbus A321-211 в аэропорту Шереметьево
Самолет Аэрофлота Airbus A321-211 в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Airbus А321 компании "Аэрофлот" благополучно выполнил посадку в аэропорту Шереметьево после отказа правого двигателя, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В аэропорт Шереметьево вернулся после вылета в Лондон самолет А321 компании "Аэрофлот" из-за отказа правого двигателя", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находились 112 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
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ТуризмНовости - ТуризмАэрофлотМоскваЛондонШереметьево (аэропорт)Происшествия
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