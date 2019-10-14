Airbus А321 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Airbus А321 компании "Аэрофлот" благополучно выполнил посадку в аэропорту Шереметьево после отказа правого двигателя, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В аэропорт Шереметьево вернулся после вылета в Лондон самолет А321 компании "Аэрофлот" из-за отказа правого двигателя", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находились 112 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме, пострадавших нет.