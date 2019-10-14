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РИА Новости

СК опубликовал видео нападений на росгвардейцев в ходе беспорядков в Москве

15:39 14.10.2019 (обновлено: 18:00 14.10.2019)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео нападений на сотрудников Росгвардии во время массовых беспорядков в июле в Москве.
Видео длительностью 36 секунд опубликовано в YouTube-канале СК РФ. На опубликованных кадрах показаны несколько инцидентов в ходе несогласованной акции с нападениями на правоохранителей.
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В делах против участников незаконных митингов нет политики, заявил Песков
Ранее в понедельник официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что выявлены еще шесть человек, применявших насилие в отношении правоохранителей во время июльских массовых беспорядков в Москве.
По ее словам, 27 июля на улице Рождественка в Москве Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой.
Отмечалось, что еще один подозреваемый Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. По ее словам, СК установил и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого тот силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей.
"Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий. В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски", - добавляла Петренко.
Подчеркивается, что "двое других установленных лиц, узнав о проведении следственных действий, скрылись".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
9713218108
Обсудить 46
Светлана ПетренкоРосгвардияСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Большой вопрос кто на кого напал изначально
14 октября, 16:17
Роман Коломинов
1271121129
Всем сестрам по серьгам. Никого не забыть. И главарей отловить, завязать за рога и в стойло.
14 октября, 15:50
vvab6
41101070
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