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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит УПЦ назвал предательством решение Элладской церкви по Украине

15:47 14.10.2019 (обновлено: 16:10 14.10.2019)
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© Фото : Запорожская епархия Украинской Православной Церкви. Официальный сайтМитрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
© Фото : Запорожская епархия Украинской Православной Церкви. Официальный сайт
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (УПЦ) назвал "предательством Христа" решение Архиерейского собора Элладской церкви по признанию раскольнической "новой церкви" Украины (ПЦУ), отметив, что греческие иерархи полностью проигнорировали притеснения и избиения священников и мирян канонической Церкви на Украине.
Элладская православная церковь (ЭПЦ) в субботу признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима также содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".
"Вы умыли руки, подобно Пилату, но сердце свое осквернили. Наши храмы захватывают, наших прихожан избивают, на нашей земле льется кровь. И это "только начало болезней" (Мф. 24:8). Пока вы будете философствовать о Христе и богословствовать в уютных кабинетах о Боге, нас будут, с вашей подачи, убивать за Христа", - написал митрополит Лука в своем Телеграм-канале.
Он отметил, что "у Бога есть только два слова - "Да" и "Нет", в то время как в постановлении Собора ЭПЦ содержатся "скользкие, обтекаемые, завуалированные, предательские определения". "Бог вас услышал, вы сказали Правде – нет. Вы сознательно пошли против Истины", - констатировал иерарх УПЦ.
Купола Софийского собора в Киеве
12 октября, 18:43Радио Sputnik
Московский патриархат отреагировал на решение Собора Элладской церкви
По его словам, если иудеи во время пришествия Христа не смогли узнать в нем ожидаемого ими Мессию, то "греки на этот раз не смогли узнать дух антихриста".
"Еврейский синедрион приговаривает Христа к смерти по одной простой и банальной причине – чтобы не лишиться комфортных условий жизни... Греческие архиереи делают то же самое. Лучше пускай страдает Тело Христа – Церковь, чем мы будем лишаться своих европейских зарплат, комфорта, доброго отношения с теми карманами, из которых мы получаем свои зарплаты. Так ведь проще", - написал митрополит.
По его мнению, признание иерархией ЭПЦ украинских раскольников "констатирует появление нового греко-турецкого богословия, которое вводит в мировое православие новые вероучительные определения". В их числе представитель УПЦ назвал, в частности, то, что "идеи эллинизма превыше всего", а "значит, равнозначными Богу, и даже более приемлемыми, могут быть такие ценности, как государство, нация, политическая идея".
Также из "нового богословия" греков следует, что "Православная Церковь никакая не соборная и не апостольская", а это "религиозная организация, управляемая из единого центра, полновластным главой и диктатором которой является стамбульский папа", то есть, Константинопольский патриарх.
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"Апостольская преемственность через рукоположение духовенства не является обязательным. Отныне любой человек, независимо от его нравственной чистоты, надевший рясу и крест, может совершать литургию, крестить, венчать и т.д. От преемства рукоположения ЭПЦ отказывается... Православие может, и даже должно, руководствоваться не Священным Писанием и Преданием, а заокеанскими указками и текущими политическими и экономическими интересами", - признал митрополит Лука.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Патриарх Варфоломей
12 октября, 16:09Религия и мировоззрение
Элладская церковь дала архиепископу право решить вопрос автокефалии Украины
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