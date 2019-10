Лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год

Банерджи Абиджит

Банерджи – автор нескольких книг, в том числе в соавторстве с Эстер Дюфло автор книги "Экономика бедных" (2011), которая была названа Financial Times и Goldman Sachs лучшей деловой книгой и переведена более чем на 17 языков

Дюфло Эстер

Являет одним из редакторов журналов "Обзор экономики и статистики" (Review of Economics and Statistics) и "Экономика развития" (Journal of Development Economics).