Лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год

Банерджи Абиджит

В 1981 году получил степень бакалавра естественных наук в Калькуттском университете, в 1983 году – степень магистра искусств в Университете Джавахарлала Неру в Дели, в 1988 году – степень доктора философии Гарвардского университета в Кембридже (штат Массачусетс, США).

В 1988-1992 годах он был доцентом экономики Принстонского университета.

В 1991 году – приглашенный преподаватель кафедры экономики, с 1992 по 1993 год – доцент экономики Гарвардского университета.

С 1993 года работает в Массачусетском технологическом институте, где до 2003 года занимал посты ассоциированного профессора экономики и профессора экономики.

С 2003 году он стал сооснователем Лаборатории по исследованию проблем бедности Массачусетского технологического института (Poverty Action Lab, M.I.T). В 2005 году лаборатория получила имя шейха Абдулы Латифа Джамиля ( Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab ).

Также с 2003 года Абиджит Банерджи занимает пост профессора экономики в Международном фонде Форда Массачусетского технологического института.

С 2006 года он является научным сотрудником Центра экономических и политических исследований и Национального бюро экономических исследований.

Банерджи – автор нескольких книг, в том числе в соавторстве с Эстер Дюфло автор книги "Экономика бедных" (2011), которая была названа Financial Times и Goldman Sachs лучшей деловой книгой и переведена более чем на 17 языков

Среди наград Банерджи – Премия Майкла Валлерстайна Американской ассоциации политической науки (2006), Международная премия Габаррона по экономике (2013), Премия Бернарда Хармса Кильского института мировой экономики (2014).

Дюфло Эстер

В 1994 года получила степень магистра в области истории и экономики в Высшей нормальной школе (Ecole Normale Supérieure) в Париже. В 1995 году она получила диплом об углубленном высшем образовании (DEA) в области экономики в DELTA (ныне Парижской школе экономики). В 1999 году получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте (MIT).

В 2001-2002 годах преподавала в Принстонском университете.

В 2007 году – в Парижской школе экономики.

В 2003 году она стала одним из основателей Лаборатории по исследованию проблем бедности в Массачусетском технологическом институте. В 2005 году лаборатория получила имя шейха Абдулы Латифа Джамиля ( Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab ).

В 2013 году она была включена президентом США Бараком Обамой в Президентский совет по глобальному развитию.

Эстер Дюфло – обладатель почетных степеней Йельского университета, Католического университета Лувена и Лондонской школы бизнеса.

Является членом Американской академии искусств и наук.

Соавтор книги "Экономика бедных" (2011), которая была названа Financial Times и Goldman Sachs лучшей деловой книгой и переведена более чем на 17 языков.

Являет одним из редакторов журналов "Обзор экономики и статистики" (Review of Economics and Statistics) и "Экономика развития" (Journal of Development Economics).

Дюфло – лауреат многих премий в области экономики. В 2015 году ей была присуждена премия принцессы Астурийской в области социальных наук. В 2010 году она стала обладательницей медали Джона Бейтса Кларка, которая вручается экономистам, не достигшим 40 лет, которые внесли значительный вклад в развитие экономической мысли. В 2009 году она стала стипендиатом Фонда Макартура, который называют "грантом для гениев". В 2003 году ей была присуждена премия Элейн Беннетт, которая вручается женщинам-экономистам в возрасте до 40 лет, сделавшим выдающиеся открытия в области экономики.

В 2008 году американский журнал Foreign Policy назвал ее одним из 100 лучших интеллектуалов мира. В 2010 году Foreign Policy снова включил ее в список 100 лучших мировых мыслителей. В 2011 году она была названа Time одним из 100 самых влиятельных людей в мире

Кремер Майкл Роберт

С 1985 по 1986 год был преподавателем и администратором в средней школе в городе Какамега (Кении).

В 1986 году основал организацию WorldTeach, которая направляет учителей-добровольцев в развивающиеся страны. До 1989 года Кремер был исполнительным директором, а затем с 1990 по 2017 год – президентом правления.

В 1992-1993 году был пост докторантом в Массачусетском технологическом институте.

Весной 1993 года Майкл Кремер был приглашенным доцентом в Университете Чикаго.

С 1993 по 1998 год – доцент экономики в Массачусетском технологическом институте, в 1998-1999 годах занимал должность профессора экономики.

В 1993-1999 годах занимал должность научного сотрудника факультета в Национальном бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER).

С 1994 по 1995 год был научным сотрудником в Стэндфордском университете.

В 1995-2000 годах работал научным сотрудником в Гарвардском институте международного развития.

С 1998 по 2009 год – старший научный сотрудник Брукингского института.

С 1998 года по настоящее время работает преподавателем в Центре международного развития в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди.

С 1999 года по настоящее время является научным сотрудником Национального бюро экономических исследований в США.

С 1999 по 2004 год был одним из редакторов в журнале "Экономика развития" (Journal of Development Economics), в 1998-2008 годах – в "Ежеквартальном журнале по экономике" (Quarterly Journal of Economics).

С 2003 года по настоящее время является профессором по развитию обществ в Гарвардском университете.

В 2010 году был научным директором агентства США по международному развитию (USAID) по развитию инновационных предприятий (Development Innovation Ventures, DIV).

В 2017 году занимал должность научного сотрудника в Центре экономических исследований в Пакистане.

14 октября 2019 года Майкл Кремер совместно с Абиджитом Банерджи и Эстер Дюфло был удостоен премии памяти Альфреда Нобеля по экономике "за усилия по борьбе с глобальной бедностью".

Майкл Кремер – сопредседатель и соучредитель Бюро для исследований и экономического анализа развития (BREAD), занимающегося организацией конференций по экономике развития.

Член Американской академии искусств и наук.

Награжден множеством престижных премий, обладатель президентской стипендии для преподавателей (1996) и стипендии Фонда Макартура (1997).

Является автором более 100 научных публикаций и создателем известной теории экономического развития на базе комплементарных компетенций, получившей название "Теория уплотнительных колец" ( O-ring theory of economic development ).