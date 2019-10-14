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РИА Новости

Лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год

15:33 14.10.2019 (обновлено: 15:34 14.10.2019)
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© AP Photo / Fernando VergaraЗолотая медаль Нобелевской премии
Золотая медаль Нобелевской премии
© AP Photo / Fernando Vergara

Банерджи Абиджит

Американский экономист индийского происхождения Абиджит Банерджи (Abhijit Banerjee) родился 21 февраля 1961 года в Мумбаи (Индия).
В 1981 году получил степень бакалавра естественных наук в Калькуттском университете, в 1983 году – степень магистра искусств в Университете Джавахарлала Неру в Дели, в 1988 году – степень доктора философии Гарвардского университета в Кембридже (штат Массачусетс, США).
В 1988-1992 годах он был доцентом экономики Принстонского университета.
В 1991 году – приглашенный преподаватель кафедры экономики, с 1992 по 1993 год – доцент экономики Гарвардского университета.
С 1993 года работает в Массачусетском технологическом институте, где до 2003 года занимал посты ассоциированного профессора экономики и профессора экономики.
С 2003 году он стал сооснователем Лаборатории по исследованию проблем бедности Массачусетского технологического института (Poverty Action Lab, M.I.T). В 2005 году лаборатория получила имя шейха Абдулы Латифа Джамиля (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab).
Также с 2003 года Абиджит Банерджи занимает пост профессора экономики в Международном фонде Форда Массачусетского технологического института.
С 2006 года он является научным сотрудником Центра экономических и политических исследований и Национального бюро экономических исследований.
Банерджи – автор нескольких книг, в том числе в соавторстве с Эстер Дюфло автор книги "Экономика бедных" (2011), которая была названа Financial Times и Goldman Sachs лучшей деловой книгой и переведена более чем на 17 языков.
14 октября 2019 года Абиджит Банерджи совместно с Эстер Дюфло и Майклом Кремером был удостоен Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике "за усилия по борьбе с глобальной бедностью".
Среди наград Банерджи – Премия Майкла Валлерстайна Американской ассоциации политической науки (2006), Международная премия Габаррона по экономике (2013), Премия Бернарда Хармса Кильского института мировой экономики (2014).

Дюфло Эстер

Французский экономист Эстер Дюфло (Esther Duflo) родилась 25 октября 1972 года в Париже (Франция).
В 1994 года получила степень магистра в области истории и экономики в Высшей нормальной школе (Ecole Normale Supérieure) в Париже. В 1995 году она получила диплом об углубленном высшем образовании (DEA) в области экономики в DELTA (ныне Парижской школе экономики). В 1999 году получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте (MIT).
В том же году она начала работать доцентом в Массачусетском технологическом институте, в настоящее время является профессором.
В 2001-2002 годах преподавала в Принстонском университете.
В 2007 году – в Парижской школе экономики.
В 2003 году она стала одним из основателей Лаборатории по исследованию проблем бедности в Массачусетском технологическом институте. В 2005 году лаборатория получила имя шейха Абдулы Латифа Джамиля (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab).
В 2013 году она была включена президентом США Бараком Обамой в Президентский совет по глобальному развитию.
Эстер Дюфло – обладатель почетных степеней Йельского университета, Католического университета Лувена и Лондонской школы бизнеса.
Является членом Американской академии искусств и наук.
Соавтор книги "Экономика бедных" (2011), которая была названа Financial Times и Goldman Sachs лучшей деловой книгой и переведена более чем на 17 языков.
Являет одним из редакторов журналов "Обзор экономики и статистики" (Review of Economics and Statistics) и "Экономика развития" (Journal of Development Economics).
Дюфло – лауреат многих премий в области экономики. В 2015 году ей была присуждена премия принцессы Астурийской в области социальных наук. В 2010 году она стала обладательницей медали Джона Бейтса Кларка, которая вручается экономистам, не достигшим 40 лет, которые внесли значительный вклад в развитие экономической мысли. В 2009 году она стала стипендиатом Фонда Макартура, который называют "грантом для гениев". В 2003 году ей была присуждена премия Элейн Беннетт, которая вручается женщинам-экономистам в возрасте до 40 лет, сделавшим выдающиеся открытия в области экономики.
В 2008 году американский журнал Foreign Policy назвал ее одним из 100 лучших интеллектуалов мира. В 2010 году Foreign Policy снова включил ее в список 100 лучших мировых мыслителей. В 2011 году она была названа Time одним из 100 самых влиятельных людей в мире.
14 октября 2019 года Эстер Дюфло совместно с Абиджитом Банерджи и Майклом Кремером была присуждена премия памяти Альфреда Нобеля по экономике "за усилия по борьбе с глобальной бедностью". Дюфло стала второй женщиной, удостоенной этой престижной награды, а также стала самым молодым лауреатом премии памяти Альфреда Нобеля по экономике.

Кремер Майкл Роберт

Американский экономист Майкл Роберт Кремер (Michael Robert Kremer) родился 12 ноября 1964 года.
В 1985 году получил степень бакалавра в Гарвардском колледже, в 1992 году – степень доктора философии в Гарвардском университете.
С 1985 по 1986 год был преподавателем и администратором в средней школе в городе Какамега (Кении).
В 1986 году основал организацию WorldTeach, которая направляет учителей-добровольцев в развивающиеся страны. До 1989 года Кремер был исполнительным директором, а затем с 1990 по 2017 год – президентом правления.
В 1992-1993 году был пост докторантом в Массачусетском технологическом институте.
Весной 1993 года Майкл Кремер был приглашенным доцентом в Университете Чикаго.
С 1993 по 1998 год – доцент экономики в Массачусетском технологическом институте, в 1998-1999 годах занимал должность профессора экономики.
В 1993-1999 годах занимал должность научного сотрудника факультета в Национальном бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER).
С 1994 по 1995 год был научным сотрудником в Стэндфордском университете.
В 1995-2000 годах работал научным сотрудником в Гарвардском институте международного развития.
С 1998 по 2009 год – старший научный сотрудник Брукингского института.
С 1998 года по настоящее время работает преподавателем в Центре международного развития в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди.
С 1999 года по настоящее время является научным сотрудником Национального бюро экономических исследований в США.
С 1999 по 2003 год был профессором экономики в Гарвардском университете.
С 1999 по 2004 год был одним из редакторов в журнале "Экономика развития" (Journal of Development Economics), в 1998-2008 годах – в "Ежеквартальном журнале по экономике" (Quarterly Journal of Economics).
С 2003 года по настоящее время является профессором по развитию обществ в Гарвардском университете.
В 2010 году был научным директором агентства США по международному развитию (USAID) по развитию инновационных предприятий (Development Innovation Ventures, DIV).
В 2017 году занимал должность научного сотрудника в Центре экономических исследований в Пакистане.
14 октября 2019 года Майкл Кремер совместно с Абиджитом Банерджи и Эстер Дюфло был удостоен премии памяти Альфреда Нобеля по экономике "за усилия по борьбе с глобальной бедностью".
Майкл Кремер – сопредседатель и соучредитель Бюро для исследований и экономического анализа развития (BREAD), занимающегося организацией конференций по экономике развития.
Член Американской академии искусств и наук.
Награжден множеством престижных премий, обладатель президентской стипендии для преподавателей (1996) и стипендии Фонда Макартура (1997).
Является автором более 100 научных публикаций и создателем известной теории экономического развития на базе комплементарных компетенций, получившей название "Теория уплотнительных колец" (O-ring theory of economic development).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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