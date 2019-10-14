Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

СТОКГОЛЬМ, 14 окт — РИА Новости. Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
"Результаты исследований лауреатов <...> значительно улучшили наши возможности по борьбе с бедностью на практике. В результате одного из их исследований более пяти миллионов детей в Индии приняли участие в программе дополнительного образования", — поясняется в заявлении комитета о трудах Дюфло и Банерджи.
Кроме того, отмечается, что Майкл Кремер первым начал работу в этой области. В середине 1990-х он и его коллеги продемонстрировали, насколько эффективным может быть основанный на эксперименте подход. В частности, они проводили исследования в школах западной Кении.
Награду учредил шведский Госбанк в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году.
Ее присуждает Королевская академия наук, в этом году денежное вознаграждение, как и сумма остальных премий, составляет девять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).
Премию вручают вместе с основными наградами в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.
Француженка Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института стала самым молодым лауреатом премии по экономике (ей 46 лет) и второй женщиной, удостоенной ее. Первой в 2009 году была американка Элинор Остром, доказавшая, что общая собственность, в том числе ресурсы, может эффективно управляться группами людей.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019
The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N