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РИА Новости

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

12:53 14.10.2019 (обновлено: 16:49 14.10.2019)
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© AFP 2019 / Jonathan NackstrandЛауреаты Нобелевской премии по экономике 2019 года
Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2019 года
© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand
СТОКГОЛЬМ, 14 окт — РИА Новости. Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.

"Результаты исследований лауреатов <...> значительно улучшили наши возможности по борьбе с бедностью на практике. В результате одного из их исследований более пяти миллионов детей в Индии приняли участие в программе дополнительного образования", — поясняется в заявлении комитета о трудах Дюфло и Банерджи.

Кроме того, отмечается, что Майкл Кремер первым начал работу в этой области. В середине 1990-х он и его коллеги продемонстрировали, насколько эффективным может быть основанный на эксперименте подход. В частности, они проводили исследования в школах западной Кении.
Награду учредил шведский Госбанк в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году.
Ее присуждает Королевская академия наук, в этом году денежное вознаграждение, как и сумма остальных премий, составляет девять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).
Премию вручают вместе с основными наградами в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.
Француженка Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института стала самым молодым лауреатом премии по экономике (ей 46 лет) и второй женщиной, удостоенной ее. Первой в 2009 году была американка Элинор Остром, доказавшая, что общая собственность, в том числе ресурсы, может эффективно управляться группами людей.
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Массачусетский технологический институтСтокгольм (город)Нобелевская неделя — 2019Нобелевская неделяАльфред НобельВ мире
Популярные комментарии
По борьбе с бедностью на Уолл-стрит?
14 октября, 12:55
MYMake Yellowstone Great Again
8110105
а я думал РПЦ получит
14 октября, 13:18
Алексей
4112005
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