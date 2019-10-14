Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

СТОКГОЛЬМ, 14 окт — РИА Новости. Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.

"Результаты исследований лауреатов <...> значительно улучшили наши возможности по борьбе с бедностью на практике. В результате одного из их исследований более пяти миллионов детей в Индии приняли участие в программе дополнительного образования", — поясняется в заявлении комитета о трудах Дюфло и Банерджи.

Кроме того, отмечается, что Майкл Кремер первым начал работу в этой области. В середине 1990-х он и его коллеги продемонстрировали, насколько эффективным может быть основанный на эксперименте подход. В частности, они проводили исследования в школах западной Кении.

Награду учредил шведский Госбанк в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году.

Ее присуждает Королевская академия наук, в этом году денежное вознаграждение, как и сумма остальных премий, составляет девять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).

Премию вручают вместе с основными наградами в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

Француженка Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института стала самым молодым лауреатом премии по экономике (ей 46 лет) и второй женщиной, удостоенной ее. Первой в 2009 году была американка Элинор Остром, доказавшая, что общая собственность, в том числе ресурсы, может эффективно управляться группами людей.