Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T15:31Z
https://ria.ru/20191014/1559767803.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155616/06/1556160672_0:70:3066:1795_1036x0_80_0_0_28115a057d09df113680a9217fec8615.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Евросоюзе договорились координировать политику по поставкам оружия Турции

15:31 14.10.2019
144
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз договорился координировать политику по поставкам оружия Турции с учетом уже принятых рядом стран решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений, говорится в согласованном в понедельник заявлении глав МИД.
При этом как такового решения ввести оружейное эмбарго принято не было, потому что Турция является членом НАТО, а это накладывает на государства ЕС, которые также состоят в альянсе, определенные обязательства.
"Принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с их драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о принятом некоторыми государствами-членами решении немедленно прекратить лицензирование экспорта оружия в Турцию", - говорится в заявлении, распространенном в Люксембурге.
В нем говорится, что государства-члены обязуются занимать "национальную позицию" в отношении экспорта оружия в Турцию, но с учетом необходимости обеспечивать "региональную стабильность". "Соответствующая рабочая группа соберется позднее на этой неделе для координации и рассмотрения позиций государств-членов по этому вопросу", - заявили в Совете ЕС.
Как пояснил РИА Новости источник в структурах ЕС на полях переговоров, принять решение по эмбарго "оказалось трудно, учитывая, что Турция является членом НАТО", это накладывает определенные обязательства по сотрудничеству с Анкарой со стороны европейских союзников.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Вчера, 10:55Война в Сирии
Преемник Могерини: у ЕС нет "волшебного" решения, чтобы остановить Турцию
150001
Обсудить 2
Война в СирииАнкара (провинция)Люксембург (округ)НАТОЕвросоюзЛюксембург (государство)В мире
Рекомендуем
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Генсек НАТО рассказал о рисках военной операции Турции в Сирии
РИА
Новости
Турецкая бронетехника на турецко-сирийской границе. 21 января 2018
ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
ЕС подготовит санкции против Турции из-за буровых работ на шельфе Кипра
Турецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
Страны ЕС призвали решить вопрос об операции Турции в Сирии на СБ ООН
Лента
новостей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Столтенберг: НАТО не хочет начинать новую гонку вооружений с Россией
Британские полицейские
СМИ: осужденного за массовое изнасилование детей британца убили в тюрьме
Граница Акчакале – Тель Абьяд
МИД Люксембурга: освобожденные боевики ИГ* могут создать угрозу в Европе
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп заявил, что сирийские курды могут специально отпускать боевиков ИГ*
Акция протеста у здания Верховного суда Испании во время заседания по делу каталонских политиков. 13 октября 2019
Митингующие каталонцы блокируют дороги и призывают занять аэропорт
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
БДИПЧ: правящая партия Польши имела преимущества в предвыборной кампании
Дворцовая площадь в Варшаве
В БДИПЧ заметили националистическую риторику перед выборами в Польше
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Эксперт рассказал, когда Турции необходимо прекратить операцию в Сирии
Федерика Могерини на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе. 25 апреля 2018
Могерини: военная операция Турции создает угрозу безопасности для ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния