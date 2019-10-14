В Евросоюзе договорились координировать политику по поставкам оружия Турции

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз договорился координировать политику по поставкам оружия Турции с учетом уже принятых рядом стран решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений, говорится в согласованном в понедельник заявлении глав МИД.

При этом как такового решения ввести оружейное эмбарго принято не было, потому что Турция является членом НАТО, а это накладывает на государства ЕС, которые также состоят в альянсе, определенные обязательства.

"Принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с их драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о принятом некоторыми государствами-членами решении немедленно прекратить лицензирование экспорта оружия в Турцию", - говорится в заявлении, распространенном в Люксембурге.

В нем говорится, что государства-члены обязуются занимать "национальную позицию" в отношении экспорта оружия в Турцию, но с учетом необходимости обеспечивать "региональную стабильность". "Соответствующая рабочая группа соберется позднее на этой неделе для координации и рассмотрения позиций государств-членов по этому вопросу", - заявили в Совете ЕС.