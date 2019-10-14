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РИА Новости

Митингующие каталонцы блокируют дороги и призывают занять аэропорт

15:30 14.10.2019
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© REUTERS / Albert GeaАкция протеста у здания Верховного суда Испании во время заседания по делу каталонских политиков. 13 октября 2019
Акция протеста у здания Верховного суда Испании во время заседания по делу каталонских политиков. 13 октября 2019
© REUTERS / Albert Gea
МАДРИД, 14 окт – РИА Новости. Сторонники независимости Каталонии блокируют дороги, железнодорожные пути и призывают занять аэропорт в Барселоне.
Акции протеста во многих городах автономного сообщества начались после объявления приговора двенадцати каталонским политикам, признанным виновными в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Митинг, на котором собрались, по данным правоохранительных органов Барселоны, 25 тысяч человек, проходит на площади Каталония в центре Барселоны. Около шести тысяч человек проводят акцию перед знанием представительства женералитета в Жироне.
Радикальная организация "Демократическое цунами" призывает в социальных сетях занять барселонский аэропорт. Сотрудники правопорядка усилили контроль на входе и проверяют документы у пассажиров, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas. Железнодорожная компания Renfe приостановила движение поездов до аэропорта Барселоны после того, как радикальные сторонники движения за независимость призвали его занять, передает газета Periodico.
Митингующие по призыву радикальной организации "Комитеты защиты республики" также перекрыли железнодорожные пути пригородного сообщения в провинции Жирона. Как сообщает агентство Europa Press, движение поездов в районе муниципалитета Сельра было возобновлено через сорок минут. Кроме того, радикалы перекрывают дороги в различных частях автономного сообщества.
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Вчера, 13:50РИА Новости
В правительстве Испании прокомментировали приговор каталонским политикам
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу.
И.о. председателя правительства Испании Педро Санчес заявил, что власти страны уважают вынесенный Верховным судом приговор, а также, что судебный процесс был проведен "с максимальными гарантиями и абсолютно прозрачно". Глава женералитета Ким Торра назвал приговор "несправедливым и недемократичным" и призвал амнистировать осужденных.
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Противостояние Мадрида и БарселоныВласти Каталонии планируют провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Чем примечателен один из самых знаменитых регионов Испании и что по поводу предстоящего голосования о независимости думают каталонцы и испанцы — смотрите в инфографике Ria.ru
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