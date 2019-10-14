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РИА Новости

БДИПЧ: правящая партия Польши имела преимущества в предвыборной кампании

15:29 14.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 окт - РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" имела преимущества в СМИ в ходе предвыборной кампании, заявил глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Ян Петерсен на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената. В соответствии с данными обработки 99,49% бюллетеней, правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского набирает 43,76% голосов на выборах в сейм и самостоятельно сформирует правительство.
Сейм Польши в Варшаве
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"Выборы были хорошо подготовлены", - сказал Петерсен, добавив, что в СМИ "все кандидаты могли проводить свои кампании, но наблюдался перевес партии власти".
Миссия работала в Польше с 9 сентября и останется в стране еще на неделю, чтобы наблюдать за развитием ситуации после выборов.
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