БДИПЧ: правящая партия Польши имела преимущества в предвыборной кампании

Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото

Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве

ВАРШАВА, 14 окт - РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" имела преимущества в СМИ в ходе предвыборной кампании, заявил глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Ян Петерсен на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената. В соответствии с данными обработки 99,49% бюллетеней, правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского набирает 43,76% голосов на выборах в сейм и самостоятельно сформирует правительство.

"Выборы были хорошо подготовлены", - сказал Петерсен, добавив, что в СМИ "все кандидаты могли проводить свои кампании, но наблюдался перевес партии власти".