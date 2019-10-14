Режиссер "Джокера" рассказал, какого эпизода не было в сценарии

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Одного из самых ярких эпизодов — танца Джокера в ванной комнате не было в сценарии, . Одного из самых ярких эпизодов — танца Джокера в ванной комнате не было в сценарии, сообщает Screen Rant со ссылкой на режиссера ленты Тодда Филлипса.

По его словам, никто не предполагал, что Артур Флек (Хоакин Феникс) будет танцевать в ванной. В сценарии было написано, что он смотрит в зеркало и спрашивает себя: "Что я наделал?" Однако на съемках, включив музыку, которую сочинил автор саундтрека, актер начал импровизировать, и в результате его танец вошел в окончательный вариант картины.

Фанаты считают, что импровизация хорошо демонстрирует, как Артур Флек начинает постепенно превращаться в Джокера.