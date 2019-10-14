Режиссер "Джокера" рассказал, какого эпизода не было в сценарии

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Одного из самых ярких эпизодов — танца Джокера в ванной комнате не было в сценарии, сообщает Screen Rant со ссылкой на режиссера ленты Тодда Филлипса.
По его словам, никто не предполагал, что Артур Флек (Хоакин Феникс) будет танцевать в ванной. В сценарии было написано, что он смотрит в зеркало и спрашивает себя: "Что я наделал?" Однако на съемках, включив музыку, которую сочинил автор саундтрека, актер начал импровизировать, и в результате его танец вошел в окончательный вариант картины.
Фанаты считают, что импровизация хорошо демонстрирует, как Артур Флек начинает постепенно превращаться в Джокера.
На фоне большого успеха картины у критиков и зрителей, уже обсуждается вопрос, будет ли Warner Bros. снимать продолжение. Сам Феникс ранее говорил, что готов еще раз сыграть эту роль, однако изначально "Джокер" был задуман как одиночный фильм, показывающий историю одного героя комиксов. С другой стороны, пока рано полностью исключать возможность появления сиквела.