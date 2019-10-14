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РИА Новости

СМИ: осужденного за массовое изнасилование детей британца убили в тюрьме

15:27 14.10.2019 (обновлено: 15:30 14.10.2019)
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© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
Британские полицейские
© AP Photo / Matt Dunham
Британские полицейские. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британец Ричард Хакл, приговоренный к 22 пожизненным срокам заключения за многочисленные сексуальные преступления в отношении детей и младенцев в Малайзии, по данным источников британских СМИ, убит в тюрьме, официальные власти пока только подтвердили факт кончины осужденного.
"Заключенный тюрьмы Full Sutton скончался 13 октября. Было бы неуместно давать дальнейшие комментарии, пока идет полицейское расследование", - заявил в понедельник представитель британского управления тюрьмами.
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Приговор Хаклу был вынесен в июне 2016 года в лондонском Центральном уголовном суде на основании признательных показаний обвиняемого. Фотограф-любитель Хакл признал себя виновным по 71 пункту обвинений, связанных с сексуальными домогательствами и насилием в отношении детей в Малайзии. По данным суда, жертвами Хакла с 2006 по 2014 год стали порядка 200 детей из бедных семей в Куала-Лумпуре, возраст которых варьировался от шести месяцев до 12 лет.
Хакл впервые приехал в Малайзию в возрасте 18 лет в качестве христианского миссионера, а потом вернулся туда волонтером. Следователи нашли у него более 20 тысяч фотографий и видеороликов, запечатлевших его издевательства над детьми. Над некоторыми детьми он издевался годами. Записи он распространял в интернете, пытаясь заработать на них. Кроме того, он составлял своеобразный "учебник педофила". Судья Питер Рук, выносивший приговор, отметил тогда, что "очень редко приходится выносить приговор по сексуальным преступлениям такого масштаба, совершенным одним человеком".
Тюрьма максимально строгого режима Full Sutton находится в северном Йоркшире, в ней могут содержаться до 558 заключенных.
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