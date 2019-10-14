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РИА Новости

В Луганской области 800 человек эвакуированы из-за сообщения о минировании

15:26 14.10.2019 (обновлено: 17:20 14.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Правоохранители в Луганской области Украины эвакуировали около 800 человек и перекрыли движение более чем на десяти улицах Старобельска из-за сообщения о минировании, сообщила в понедельник пресс-секретарь областного отделения полиции Татьяна Погукай.
"Сегодня в Старобельский отдел полиции поступило сообщение о минировании в парке культуры и отдыха, администрации и кафе на двух улицах города Старобельск… В общем эвакуированы около 800 человек и перекрыто движение более чем на 10 улицах города", - написала Погукай на своей странице в Facebook.
Взрывотехнические службы и кинологи проверяют объекты.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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