В Луганской области 800 человек эвакуированы из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Правоохранители в Луганской области Украины эвакуировали около 800 человек и перекрыли движение более чем на десяти улицах Старобельска из-за сообщения о минировании, сообщила в понедельник пресс-секретарь областного отделения полиции Татьяна Погукай.

"Сегодня в Старобельский отдел полиции поступило сообщение о минировании в парке культуры и отдыха, администрации и кафе на двух улицах города Старобельск… В общем эвакуированы около 800 человек и перекрыто движение более чем на 10 улицах города", - написала Погукай на своей странице в Facebook.

Взрывотехнические службы и кинологи проверяют объекты.