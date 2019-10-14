Сергей Горелов избран главой городского округа Щелково

"В городском округе Щёлково состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на пять лет избран Сергей Горелов", - говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Щёлково избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

С 2005 по 2006 год Горелов занимал должность первого заместителя главы администрации Солнечногорского района Московской области. С 2006 по 2015 год работал на должностях муниципальной службы администрации города Подольска. В январе 2016 года назначен директором департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя. С августа 2017 по март 2019 года работал заместителем руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.