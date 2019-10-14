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РИА Новости
Новости Подмосковья

Сергей Горелов избран главой городского округа Щелково

15:26 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГорода России. Щелково
Города России. Щелково
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Сергей Горелов был избран главой Щелковского городского округа Московской области на сессии совета депутатов муниципального образования, сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья
Ранее Горелов занимали должность исполняющего обязанности главы округа.

"В городском округе Щёлково состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на пять лет избран Сергей Горелов", - говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Щёлково избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
С 2005 по 2006 год Горелов занимал должность первого заместителя главы администрации Солнечногорского района Московской области. С 2006 по 2015 год работал на должностях муниципальной службы администрации города Подольска. В январе 2016 года назначен директором департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя. С августа 2017 по март 2019 года работал заместителем руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.
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Новости ПодмосковьяСергей ГореловМосковская область
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