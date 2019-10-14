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РИА Новости

В Киеве стартовал марш украинских националистов

15:22 14.10.2019
10422
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов
Участники марша националистов
© РИА Новости / Стрингер
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Участники марша националистов. Архивное фото
КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Украинские националисты в понедельник проводят в центре Киева марш по случаю годовщины создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в стране отмечают День защитника Украины. В этот день, кроме шествия националистов, также пройдет акция "Нет капитуляции" против применения "формулы Штайнмайера" , определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Автомобиль украинской полиции
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Участники марша собрались в парке Шевченко около 13.00 мск. Они держали флаги украинских националистических партий и организаций, в том числе партии "Свобода", "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело). Также участники шествия несли флаги экстремистской организации "Правый сектор"* .
В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева. Они идут колонной по проезжей части бульвара Шевченко и улицы Крещатик. Из-за шествия движение автотранспорта по этим улицам перекрыто. Впереди колонны идут лидеры националистических организаций и организаторы шествия. Большинство участников шествия одеты в камуфляжную форму, некоторые из них закрывали лица балаклавами. Они выкрикивают националистические лозунги.
Колонну сопровождают полицейские. В шествии участвуют около 5 тысяч человек.
"Украинская повстанческая армия" (УПА)* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов" (ОУН)*. УПА* действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Мусор у памятника воинам Украинской повстанческой армии* в Харькове. 8 апреля 2019
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В Харькове неизвестные забросали мусором памятник националистам УПА*
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Украинская повстанческая армияПравый секторОрганизация украинских националистовУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нужно ли что-то говорить о братском народе ????? В Киеве и гей парад был а парад победы нет !!!!!!!!! Хотим ли мы такого подставка в дом себе пустить????? Я точно нет !!!!!
14 октября, 15:27
ASKO3103
7420005
Конечно это мерзкое зрелище. Но это реальность и она не вчера появилась. С начала 2000-х в Киеве абсолютно свободно 1 января проходил многотысячный марш нациков в др бандеры. И ничего никто не говорил и не возмущался. До последнего утверждали, что их там кучка. Да, их не много. Но они организованы и поддержаны властью. Если кто-то попробует организовать антифашистов то тут же либо побьют сильно, либо посадят, а могут и убить. Причём замечу, что национализм там однобокий - русофобия. Им очень сейчас неприятно за прошлое с поляками и евреями. А вот против русских они готовы воевать ((( Но опять же замечу ничтожное меньшинство захватившее власть.
14 октября, 16:47
yyyu55 yu55
5400403
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