В Киеве стартовал марш украинских националистов

КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Украинские националисты в понедельник проводят в центре Киева марш по случаю годовщины создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник в стране отмечают День защитника Украины. В этот день, кроме шествия националистов, также пройдет акция "Нет капитуляции" против применения "формулы Штайнмайера" , определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Участники марша собрались в парке Шевченко около 13.00 мск. Они держали флаги украинских националистических партий и организаций, в том числе партии "Свобода", "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело). Также участники шествия несли флаги экстремистской организации "Правый сектор"* .

В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева. Они идут колонной по проезжей части бульвара Шевченко и улицы Крещатик. Из-за шествия движение автотранспорта по этим улицам перекрыто. Впереди колонны идут лидеры националистических организаций и организаторы шествия. Большинство участников шествия одеты в камуфляжную форму, некоторые из них закрывали лица балаклавами. Они выкрикивают националистические лозунги.

Колонну сопровождают полицейские. В шествии участвуют около 5 тысяч человек.

"Украинская повстанческая армия" (УПА)* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов" (ОУН)*. УПА* действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.